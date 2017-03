Z Hradce do Trutnova o sedm minut rychleji. Za miliardu

Trutnov - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ukončila opravu a modernizaci tratě z Hradce Králové přes Jaroměř do Trutnova.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Takřka rok strávili dělníci na trati z Hradce Králové do Trutnova. Upravovali zde jak železniční spodek a svršek, tak i mosty a technologická zařízení. Výsledek? Za bezmála miliardu korun (998 milionů bez DPH) zde mohou vlaky v úseku mezi Předměřicemi a Smiřicemi jet až 120 kilometrovou rychlostí. A cestování mezi krajskou metropolí a „bránou" Krkonoš se může zkrátit až o sedm minut. Ovšem po splnění některých podmínek.

„Jízdní doby nezávisejí jen na stavu tratě, ale použitých vlacích. U moderních souprav je skutečně možné zkrátit dobu jízdy na tété trati až o sedm minut," uvedl zástupce hradecké SŽDC Vladimír Filip, který poukázal i na další aspekt možného zrychlení na zmodernizovaném koridoru. Tím je grafikon dopravců, tedy plánování drážní dopravy.

„Touto úpravou jsme dopravcům dali do ruky nástroj, který jim pomůže grafikon předělat. Jestli to však učiní, záleží na nich," uvedl zástupce SŽDC s dodatkem, že stropem pro úpravu jízdních řádů je i skutečnost, že trať z Hradce do Trutnova je jednokolejná a o jejím dalším rozšíření se neuvažuje.

Sedm minut za miliardu korun

Podle Vladimíra Filipa se do budoucnosti ani neuvažuje, že by se 120 kilometrovou rychlostí jezdilo i na dalších úsecích tratě Hradec Králové – Trutnov.

Aby se mohlo jezdit i na dalších úsecích 120 kilometrů v hodině, je potřeba mít vlakový zabezpečovač, který téměř na nulu eliminuje chybu strojvedoucího. I z tohoto důvodu je na dalších úsecích, které jsou z pohledu SŽDC již historické, tato možnost takřka vyloučena. Další „brzdou" jsou také blízké vzdálenosti mezi jednotlivými stanicemi na trati.

Součástí modernizace trati byla také úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení. Železniční přejezdy, které byly dosud vybaveny pouze výstražným křížem, byly doplněny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Stavbaři také zrekonstruovali železniční stanice a zastávky. Cestující ocení pohodlnější a bezpečnější nástup do vlaku ze zvýšených nástupišť.

DO PARDUBIC PO DVOU KOLEJÍCH

„Pokud nedojde ke zdvoukolejnění mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, bude úsek mezi Předměřicemi a Smiřicemi tím jediným v kraji, kde se bude moci jezdit takto vysokou rychlostí," uvedl Vladimír Filip s dodatkem, že na uvažovaném spojení obou krajských měst bude po jejím dokončení rychlost vlaku 160 kilometrů v hodině. „Pokud nenastanou komplikace, tak předpokládáme, že práce na tomto úseku začnou na přelomu roku 2018 a 2019," dodal zástupce SŽDC. Podmínkou pro čerpání dotací na zdvoukolejnění tratě mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je její dostavba do roku 2023.