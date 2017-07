Za dvacet let zestárli hasiči o sedmdesát roků

Vlčice /FOTO, VIDEO/ - Krátce po sametové revoluci slavili v malé obci u Trutnova 50 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Včera už to bylo 140. Jak je to možné?

Ještě nedávno uváděli jako rok založení 1945. Když se ale pustili do spolupráce s ředitelem trutnovského archivu Romanem Reilem, ukázalo se, že správný letopočtem je rok 1877. „Věděli jsme samozřejmě, že sbor byl založený dřív, než po druhé světové válce. Jenže archivy z doby předtím jsme neměli, chyběl důkaz nebo konkrétní datum. Až pan Reil našel ve vídeňském archivu správný rok," uvedl Petr Figera, jeden z dřívějších hasičských velitelů. Nález historika způsobil, že vlčickému sboru letos není 72 let, ale rovnou 140. Členové se tak shodli, že je potřeba si takovou událost připomenout s pořádnou parádou. Proto uspořádali včera oslavu výročí a ještě si k tomu nadělil nový prapor. „Shodli jsme se, že by to chtělo nový, hodnotnější, který by přečkal nespočet generací," upřesnil Figera. Svěcení praporu se uskutečnilo ve vlčickém kostele. Pak ho hasiči nesli ve slavnostním průvodu napříč obcí. „Trvale bude umístěný u vitríny v kulturním domě, tedy pokud to pan starosta dovolí," smál se Petr Figera. Pro hasiče v obci se sotva pětistovkou obyvatel to byla po dvaadvaceti letech první velká oslava. Přizvali proto sousedy z Mladých Buků a Horního Starého Města, kromě koncertů a vystoupení mažoretek přichystali i ukázky několika zásahů. „Jezdíme samozřejmě ke skutečným zásahům, i když mnohdy spíš jako jednotka druhého sledu. Například k nedávnému požáru u zastávky jsme pomáhali dopravovat vodu," vysvětlil moderátor oslav Petr Figera. Doménou sboru se třemi služebními vozy je dnes sportovní a kulturní činnost. Má čtyřiapadesát členů, z toho osmnáct dětí. Ročně se účastní patnácti okresních a krajských závodů. „Z dobových fotek je patrné, že v dávné minulosti měl sbor až osmdesát členů. V jednu dobu ale byli jeho součástí i samaritáni," upozornil Petr Figera.

Autor: Pavel Cajthaml