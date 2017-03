Záchranáři školili na Ukrajině. Raněné tam vozí v náklaďáku

Pec pod Sněžkou - Trojice členů Horské služby Krkonoše z Pece pod Sněžkou vyrazila školit kolegy na Ukrajinu. Odvezli si silné zážitky.

Záchranáři školili na Ukrajině. Raněné tam vozí v náklaďákuFoto: Aleš Kučera

Krásné horské prostředí, ale také žalostné podmínky pro práci tamních záchranářů poznali Petr Hais, Tomáš Novák a Petr Dlouhý v ukrajinském středisku Dragobrat v Zakarpatské oblasti.

„Jsou to opravdoví borci. Neuvěřitelní. Vybavení, se kterým musí pracovat, je na úrovni sedmdesátých let," musel ocenit ukrajinské záchranáře Tomáš Novák, který patřil do tříčlenné sestavy z Horské služby Krkonoše. Kurzy, které jsou realizovány zásluhou Mezinárodního Visegrádského fondu, umožňují předávat praktické i teoretické zkušenosti z lavinové záchrany, prevence i akutních zásahů v terénu.

Jak poznala krkonošská sestava, ukrajinské podmínky jsou velice svérázné. Pokud se totiž zraní na sjezdovce lyžař, čeká ho nejprve hodinové kodrcání na podlaze starého vojenského náklaďáku gruzoviku, který jako jediný dokáže proplout miliony výmolů, jimiž je lemována cesta do lyžařského areálu. A poté ještě čeká raněného minimálně tříhodinový transport do specializované nemocnice.

Ty, které jsou blíž, nemají dostatečné vybavení. Navzdory složitému přístupu rozhodně není středisko liduprázdné. Má kapacitu pro tři tisíce lidí, které vyváží gruzoviky ke sjezdovkám. „Jsou to takové jejich skibusy," pousmál se. „Realita je tam dost tvrdá. Nedokážu si představit vážnější úraz. Pokud se někomu něco stane, musí počítat s tím, že převoz nepřežije," vysledoval Tomáš Novák, který působí jako profesionál u trutnovské záchranky.

Nachomýtl se i k jednomu reálnému případu. „Bylo to poraněné předloktí snowboardistky. Ukrajinský záchranář dorazil na místo s dlahou a igelitovým pytlíčkem, v němž měl dva fáče a léky, které podávají proti utlumení bolesti, aby zraněný zvládl transport," popsal situaci. „Mají to tam velice složité. Na pořádné vybavení nemají peníze. Každý večer vyráželi do terénu někoho hledat, protože když se lidé vydají po hřebeni, na kterém nejsou lanovky, nejbližší civilizace je 45 kilometrů. Ale i s tím málem, co mají, kdy ani pořádně nevědí, kam jít, vždycky našli ztracené lidi," obdivoval ukrajinské kolegy. „Problémem nejsou jejich schopnosti, ale podmínky," poznal Tomáš Novák. „Každý čtvrt rok se tam zvedá cena elektřiny o 25procent, oni přitom berou 3 tisíce hřiven. A jedna hřivna je jedna koruna," doplnil.

BEZ POVOLENÍ A KANALIZACE

Ukrajinský lyžařský areál Dragobrat (v nadmořské výšce 1350 až 1700 m) nabízí už přes 2,5 tisíce ubytovacích míst ve více než 70 hotelích. Na divoko postavených bez stavebního povolení a bez jakéhokoli řešení svozu komunálního odpadu a kanalizace. Místní sami hovoří o ekologickém problému, který nemá v současném stavu řešení.