Záchranné služby jedou soutěžit

Špindlerův Mlýn - Krkonošští záchranáři se o víkendu připojí ke svým kolegům z celé republiky, Slovenska, Německa a Polska a vyrazí do rekreačního zařízení Jizerky na Bílém Potoce, kde se uskuteční Mezinárodní soutěž Horských služeb.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Závod je letní variantou soutěže, která se letos konala v náročných podmínkách zimních Krkonoš. I tento rok budou záchranáři závodit ve dvoučlenných družstvech.

„Za naši Horskou službu budou družstva reprezentovat jednotlivé oblasti v ČR, čili Krkonoše, Šumavu, Krušné, Jizerské, Orlické Hory, Jeseníky a Beskydy. Účastníci z ostatních zemí budou v družstvech zastupovat jejich organizace HS. Všichni budou startovat ve dvou kategoriích – do čtyřiceti let včetně a od 41 let výš,“ uvedl k mistrovství René Mašín, ředitel soutěže a náčelník HS Jizerské hory. Dodal, že celé mezinárodní mistrovství se opět koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

Mistrovství začne v sobotu ráno terénním závodem na 20 kilometrů v hřebenových partiích Jizerských hor. Jeho součástí je i pětikilometrová časovka s technickými horolezeckými disciplínami. Závodníci si mimo jiné zkusí přemostění na lanech, slaňování či výstup skalní stěnou. Odpoledne se uskuteční druhá etapa, v níž budou muset soutěžící předvést ošetření úrazu v časovém limitu. „Jako každý rok i tentokrát zveme všechny návštěvníky Jizerských hor, aby se přišli podívat na zajímavé sportovní klání. Mají možnost na vlastní oči vidět dovednosti členů Horské služby a především povzbudit závodníky při této náročné akci,“ řekl René Mašín.