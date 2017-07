Závrať z krásy horské přírody

Janské Lázně - Moderní projekt za sto sedmdesát milionů korun není pouhou adrenalinovou atrakcí. Odtajní vám život stromů v širokých souvislostech.

Krkonošské město včera doslova pulsovalo. Tisíce lidí zatoužily být u slavnostního otevření místní Stezky v korunách stromů.

Samotná nadzemní spirálovitá stavba se stavěla pouhých šedesát dva dní. Dominantním materiálem, díky kterému je moderní stezka v souladu s charakterem prostředí, je dřevo douglaské borovice pocházející z Rakouska. „Kvůli výstavbě stezky zde bylo pokáceno pouhých dvacet osm stromů," uvádí Michal Skalka ze Správy KRNAP.

„Janské Lázně jsou zvyklé na nápor turistů, je zde zajištěna potřebná infrastruktura. Stezka se nenachází v národním parku, ten začíná o sto padesát metrů dál," vysvětluje Skalka výběr místní lokality pro realizaci projektu.

Stezka vedoucí pod zem ke kořenům a poté až po koruny stromů se stala cílem turistů napříč všemi generacemi. Díky bezbariérovému řešení si výhled na majestátní Krkonoše mohou užít úplně všichni.

PŘIDANÁ HODNOTA

„Chceme ukázat, jak vypadá pěkný les," podotýká duchovní otec projektu Skalka. Environmentální osvěta je návštěvníkům zprostředkována poutavým a nevtíravým způsobem. Během cesty na vrchol stavby potkávají čtyřicet pět kukátek, ke kterým se vztahují obohacující a zajímavé informace ohledně lesa a života kolem.

V České republice můžete najít obdobné stezky na Lipně a v Dolní Moravě, avšak zdejší je unikátní svojí podzemní expozicí. Nad hlavami návštěvníků se v potemnělém prostředí rozpíná kořenový systém a získávají tak dojem, že jsou v půdě. Několikaminutová prohlídka zájemcům odhalí rozmanité procesy a život, které se pod povrchem odehrávají.

Na zájem veřejnosti byli pořadatelé připraveni. S řízením dopravy pomohla policie, svozové autobusy ušetřily kilometry z parkovišť. Připraven byl pestrý doprovodný program plný kultury a zábavy.

„Nekonečná fronta nás málem odradila. Ale naštěstí jsme to neotočili. Byla to krása," hodnotí rodinnou výpravu do korun stromů Jitka Moravcová.