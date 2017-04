Zbyly jim krvavé matrace. Atakují je podvedení klienti

Krkonoše - V nepříjemné situaci se ocitli současní provozovatelé hotelů v Krkonoších a Jizerských horách. Útočí na ně klienti, kteří uhradili pobyty na horách přes portál slevyzhor.cz, ale dovolené se nedočkali.

(NE)VÍTANÍ HOSTÉ. Klienti si hojně nakupovali pobyty v hotelu Máj v centru Pece pod Sněžkou přes portál slevyzhor.cz. Dovolené se však nedočkali.Foto: DENÍK/Jan Braun

Zaplatili si pobyt na horách, dorazili na místo, ale na pokoj je nepustili. Lidé, kteří si naplánovali dovolenou přes www.slevyzhor.cz, mají smůlu.

Policie v srpnu web zablokovala a případ vyšetřuje pro podezření z podvodu. Již přes pět tisíc lidí podalo trestní oznámení. Poškozených je ale patrně mnohem více. Stále se domáhají uhrazených pobytů. „Bývají to často velmi nepříjemné situace. Lidi nezajímá, že hotel teď má nový provozovatel. Přijeli na dovolenou a když se dozví, jaká je situace, že s webem slevyzhor.cz nemáme nic společného a nemůžeme je ubytovat, reagují velmi podrážděně," popsala stav Renáta Šnajberková, současná provozovatelka hotelu Bílý Hořec v Harrachově. „Křičí na nás, že nám prohodí výlohou dlažební kostku a vyhrožují fyzickým násilím," konkretizovala zkušenosti.

V HOTELU ZŮSTALA JEDINÁ ŽÁROVKA

Tisíce podvedených klientů a obrovské dluhy zůstaly po firmách Montana Joy a Catty. Ty provozovaly až do loňského léta patnáct ubytovacích zařízení v Krkonoších a Jizerských horách. „Jenom za nájem je dluh k půl milionu," vypočítal škody Radek Vyštejn, jehož rodina vlastní hotel Máj v Peci pod Sněžkou.

„Když jsme hotel převzali zpět s tím, že ho budeme provozovat sami, museli jsme za ně hned zaplatit dluh 60 tisíc za vodu, která byla odpojená. Museli jsme vyměnit vybavení pokojů, které bylo v děsném stavu. Nutně jsme museli pořídit 60 nových matrací a peřin. Ty, které tam zůstaly, byly krvavé a pročůrané. Divím se lidem, že v tom byli ochotní přespávat. Kuchyň byla zalepená omastkem. Příšerné," vykreslil situaci. „My jsme to převzali čisté, protože tady nezůstalo vůbec nic. Ani ťuk. Když jsme přijeli a rozsvítili, zbyla jediná žárovka na celou restauraci. Ostatní byly vyšroubované," připojila se Renáta Šnajberková, která od 1. listopadu 2016 provozuje hotel Bílý Hořec v Harrachově a 28. prosince jej znovu otevřela.

ZAMĚSTNANCI ZAMKLI HOTEL

Radek Vyštejn přebíral z pozice majitele hotel Máj zajímavým způsobem. „Klíče jsme si vyzvedli v obálce na Městském úřadě v Peci. Dali je tam zaměstnanci, kteří asi nedostávali výplaty a zamkli hotel," zavzpomínal na události loňského léta.

Oba uvedené hotely patřily na portále slevyzhor.cz k nejvyhledávanějším a obrací se na ně stovky poškozených lidí. Čelí nepříjemným atakům a pranýřování, ačkoliv situaci nezavinily, slevy nenabízely, peníze neinkasovaly. „Jsou to složité situace, když přijede rodina z Ostravy a dozví se, že je nemůžeme ubytovat na voucher, který zaplatili přes slevyzhor.cz," poznamenala Šnajberková. „Lidé nám vyhrožují, nenechají si vysvětlit, že slevový portál zkrachoval a vedl ho někdo jiný než my. Recepční se už bojí chodit do práce, aby je někdo nenapadl," vylíčila. „Na druhou stranu existuje rovněž řada lidí, kteří situaci pochopí a mávnou rukou nad tím, že přišli o pobyt ve slevě za dva tisíce. A spousta z nich se ani k trestním oznámením nepřidává. Těch je opravdu moc," řekla Šnajberková.

SLEVY ZA EXTRÉMNĚ NÍZKÉ CENY

Její vyjádření potvrzuje, že poškozených klientů bude výrazně více než pět tisíc, kolik jich dosud zaregistrovalo policejní ředitelství Libereckého kraje, které obsáhlý případ vyšetřuje. Nachytali se na abnormální slevy. V drtivé většině případů se totiž jednalo o výrazně nízké ceny za pobyt na horách. „Viděla jsem ale také vouchery na 15 tisíc. U jiných zase bylo ubytování za tři stovky. Naprostá většina poukazů byla na opravdu směšně malé peníze," připomněla současná provozovatelka harrachovského hotelu.

Lze počítat, že se na kriminalisty obrátí rovněž majitelé hotelů. „Nedělá to dobré jméno hotelu, je to pro nás velice nepříjemné. Každý si vybaví název Bílý Hořec, ale neřeší, kdo je provozovatelem. Využijeme všech možných právních a zákonných nástrojů ohledně způsobené škody. Aktivně spolupracujeme s policií," vyjádřil se jasně Pavel Šťastný z pražské společnosti Cimex Group, která vlastní hotel Bílý Hořec v Harrachově. „Uvažovali jsme, že kvůli téhle cause dokonce hotel přejmenujeme," přiznal Radek Vyštejn, majitel Máje v centru Pece pod Sněžkou.

Nechci slevu zadarmo, dožadoval se vstupu do zoo doktor Zelí v legendární povídce Šimka a Grossmanna. Zatímco jeho to přišlo na stokorunu a pobyt si užil, klienty portálu slevyzhor.cz vyšla sleva mnohem dráž. A neužili si nic.