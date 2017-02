„Zelenej ksindl“ v hrdém boji za záchranu národních parků

Vrchlabí - Herec Petr Vacek se angažuje jako ekologický aktivista. V úterý moderoval demonstraci před schvalováním novely o ochraně přírody a krajiny, která může radikálně změnit režim v národních parcích, tedy i v Krkonoších.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Herec, známý z divadla Ypsilonka či nového pořadu České televize Tajemství těla, se hrdě bije za záchranu národních parků. Z výsledku úterního projednávání v Poslanecké sněmovně byl rozpačitý, schvalování totiž bylo odloženo. Pro Krkonoše, Šumavu, ale i další regiony je to veliké téma. Zcela zásadní. Schválení senátní verze by totiž podle navrhovatelů původní novely zákona o ochraně přírody a krajiny vygumovalo národní parky. „Dá se očekávat, že odpůrci národních parků budou obcházet poslance a slibovat hory doly tak, aby prošla senátní verze," obává se Petr Vacek, který stál v čele demonstrace před Parlamentem. „Byla zásadní v tom, že ukázala, že lidé o tuto problematiku mají zájem a chtějí národní parky. Pod výzvou za jejich zachování je podepsáno 400 vědců, v krátké době se přidalo 50 tisíc lidí. Součástí výzvy je stanovisko katedry životního prostředí právnické fakulty, podle kterého je senátní verze paskvil a takový zákon by ani nemohl obstát. Přesto nás obviňují, že jsme emotivní blbečci, že tomu nerozumíme," říká.

Uměl by si vyhlášený ekologický aktivista představit konec národních parků? „Uměl. Stačí se podívat, jak dopadlo Lipno. Vypadalo by to tak, jako když jedete na Karlštejn. Tisíc a jeden turistický krámek, všude samé atrakce, čtyřkolky. To je velmi snadné. Takhle by to mohlo dopadnout. Bohatí Pražáci a Brňáci by si tam postavili luxusní sídla, vyrostly by všelijaké atrakce a z národního parku by nezbylo nic."

Petra Vacka štve, jaké změny si do novely zakomponovali senátoři. Přitom byla původně dílem Ministerstva životního prostředí i v součinnosti se Správou Krkonošského národního parku. „Dali tam spoustu šikovných obezliček," čertí se. „Třeba vypuštěním jednoho slova by senátorská verze umožnila kdekoliv na území parku střílet cokoliv. Když si papaláš bude chtít bouchnout tetřeva, tak si ho podle této verze prostě bouchne."

Známý herec tíhl k přírodě odmala, jezdil na výpravy se skautským oddílem, miloval biologii a chtěl být veterinářem. Jako ekologický aktivista musí přijmout i nálož negativních reakcí. „Jakmile se vydáte do veřejného prostoru, musíte počítat s tím, že vám budou lidi nadávat a nesnášet vás. Obzvláště na internetu. Takže vám nadávají zelenej ksindl, teroristi, postřílet vás všechny. S tím se musí počítat. Baví mě lidi, kteří mají opačný názor než já, ale nejsou agresivní a hloupí. Ti jsou hrozně důležití, protože vás donutí myslet a formulovat, abyste byl schopen obstát," říká Petr Vacek.