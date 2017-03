Zemětřesení evidujeme každý den, říká úpický seismolog

Trutnov - Na začátku sezony věděla, že bude jednou z opor, na níž to letos prostě „bude viset". A svoji úlohu zvládla skvěle. Rozehrávačka KATEŘINA HINDRÁKOVÁ dotáhla trutnovskou Lokomotivu do play off Ženské basketbalové ligy a se svými spoluhráčkami už se může těšit na vyřazovací boje.