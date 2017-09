Zemřel Karel Hošek, odbojář ze druhé světové války

Trutnov - Ve věku nedožitých 98 let zemřel ve čtvrtek odbojář Karel Hošek. Byl jedním z posledních žijících (trutnovských) bojovníků proti nacismu.

Karel Hošek nemohl v roce 1939 řádně studovat, protože Němci za protektorátu zavřeli české vysoké školy.Foto: archiv Muzea Podkrkonoší

V roce 1939 chtěl v Praze studovat zemědělství a lesní inženýrství. Jako sotva dvacetiletý se na konci října zúčastnil studentského protestu, který ale nacisté brutálně potlačili a při němž byl smrtelně zraněn student Jan Opletal.



„Pohřeb, kterého jsem se také zúčastnil, se pak proměnil v další protinacistickou demonstraci. Pak Němci všechny české vysoké školy zavřeli,“ vzpomínal Hošek při někdejší debatě v Muzeu Podkrkonoší.

Jako většinu mladých lidí Hoška postupně silně ovlivnilo několik událostí: mobilizace, odchod Čechů ze Sudet a obsazení republiky. Milovanou vlast ani přesto neopustil. „Byla to doba nesvobody a německé brutality. Začal jsem tedy hledat vlastní způsob boje proti nacismu,“ vyprávěl na besedách.

Od roku 1942 vedl proti hitlerovskému Německu tak trochu jinou válku. Stal se součástí odboje. Neprováděl však sabotáže, ani nevyhazoval do vzduchu vlaky. Zatčeným a perzekuovaným lidem pomáhal materiálně a peněžitě. „Nebyl jsem voják, ale laik. Ale i tak to byla velká zodpovědnost. Člověk musel být hodně opatrný. Stačila maličkost a mohli jste skončit mezi mrtvými,“ uváděl Hošek v rozhovorech. 25. října by se dožil 98 let.

Hošek byl jedním z posledních Trutnovanů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu. V červenci zemřel ve věku 89 let válečný veterán Eduard Zirnzák, který od roku 1944 bojoval na východní frontě v řadách 1. československé tankové brigády (konkrétně u 2. praporu). Zprvu jako ochrana tanku, později jako tankista - spodní střelec.

V červnu zemřel ve věku 93 let Pavel Švec, palubní střelec bitevního letadla Iljušin II-2 u 3. československého bitevního pluku, který byl součástí 1. československé smíšené letecké divize v Sovětském svazu.

Letos zemřel rovněž válečný hrdina Werner Baier ze Žacléře, který se ale po válce přestěhoval do Coswigu u Drážďan.

Posledními žijícími hrdiny z Trutnova a okolí tak zůstávají plukovník ve výslužbě Jan Plovajko (95 let) a podplukovník ve výslužbě Josef Svoboda (91 let).