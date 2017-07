Zemřel Pavel Švec, hrdina ze druhé světové války

Malé Svatoňovice - Ve věku 93 let zemřel v pátek 23. června jeden z posledních žijících válečných hrdinů Pavel Švec. Jako devatenáctiletý se zapojil do bojů proti nacistickému Německu a pomáhal osvobodit republiku. Mimo jiné se účastnil závěrečných bojů války v rámci tzv. Ostravské operace.

Válečný hrdina Pavel Švec.Foto: archiv Muzea Podkrkonoší

Za druhé světové války sice narukoval do školy leteckého dorostu, ale nejprve bojoval s nepřítelem na zemi. V roce 1944 se přidal k povstalcům Slovenského národního povstání. Teprve pak zasáhl do bojů ve vzduchu.

Bojoval jako palubní střelec bitevního letadla Iljušin II-2 u 3. československého bitevního pluku, který byl součástí 1. československé smíšené letecké divize v Sovětském svazu. V boji s nepřátelskými stíhačkami obsluhoval (zády k pilotovi) kulomet ráže 12,5 milimetru.

Po druhé světové válce létal Pavel Švec (na snímku vpravo) rovněž jako civilní pilot v Africe. Žil v Malých Svatoňovicích. Do výslužby šel v hodnosti plukovníka.

Pavel Švec byl mimořádně skromným člověkem. A jedním z posledních válečných veteránů žijících v trutnovském okrese. Letos zemřel ještě Werner Baier ze Žacléře, který se ale po válce přestěhoval do Coswigu u Drážďan.

Posledními žijícími hrdiny z Trutnova a okolí tak zůstávají plukovník ve výslužbě Jan Plovajko (95 let), podplukovník ve výslužbě Josef Svoboda (91 let) a podplukovník ve výslužbě Eduard Zirnzák (88 let).