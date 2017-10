Zemřelá si měla vyzvednout dopis. Prohlášení o smrti úřadu nestačilo

Libňatov – Doložil úmrtní list matky, nechal si na poště ověřit podpis na prohlášení o její smrti a zaplatil poplatek za změnu v katastrálním záznamu. Přesto Miloslav Hejna z Libňatova nevěřil vlastním očím.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Chtěl jsem jen z katastru vymazat věcné břemeno, které jsme do něho s maminkou před lety při převodu majetku zanesli. Mám rád, když jsou papíry v pořádku,“ vysvětluje Miloslav Hejna.



Jarmila Borůvková měla podle zvyků díky věcnému břemenu garantované bezplatné užívání rodinného domu i zahrady. Po smrti však břemeno pozbylo na smyslu. Proto ho chtěl pozůstalý vymazat.



I přes náročné papírování a zaplacení tisícikorunového poplatku však po čase zemřelé přišla obsílka. Měla si na poště vyzvednout doporučený dopis s vyrozuměním o změně v katastrálním zápisu.



„Teď už se tomu v podstatě směji, ale bylo to nepříjemné. Úmrtí bylo tehdy čerstvé a taková věc člověku nepomůže. Byl jsem hodně naštvaný na takovou úřednickou aroganci, kterou mi to připomíná. Tím spíš poté co jsem musel několikrát smrt dokládat,“ vzpomíná Miloslav Hejna.



Z minulosti má Miloslav Hejna nepříjemnou zkušenost s jiným zápisem věcného břemena, který léta přehlížel. Přes jeho bezvýznamnost ho prý stál dobré sousedské vztahy. I proto chtěl dát majetek papírově okamžitě do pořádku.



Katastrální úřad obesílá všechny účastníky řízení s informací o provedených změnách běžně. Nařizuje mu to zákon. „V tomto případě, kdy se návrhem na vklad má vymazat věcné břemeno zemřelé osoby, měl ale obeslat pouze Miloslava Hejnu. Šlo o pochybení jednotlivce, který omylem označil k obeslání oba účastníky,“ sdělila Lucie Krupauerová z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. „Pozůstalým se omlouváme,“ dodala Krupauerová s tím, že úřad přijme opatření, aby k pochybením již nedocházelo.