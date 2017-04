Zklamaní lidé odcházeli ze sálu Střelnice

Turnov - Více než dvacet lidí se vypravilo na čtvrteční jednání městského zastupitelstva, aby podpořili své zvolené zástupce při rozhodování o zachování restaurace Life Food na rohu náměstí Českého ráje. Domů ale odešli zklamaní a s prázdnou.

Kateřina Aichlerová vytkla radním, že nehledí na mínění občanů a problém s její restaurací stále oddalují.Foto: Otakar Grund

„Občané vyjádřili v petici, předané už na minulém zastupitelstvu, svůj nesouhlas s rozšířením městského ‚íčka' (Městské informační centrum) na úkor sousední restaurace. Podepsalo ji 869 lidí, ale zdaleka ne všichni byli občané města. Ty jsme museli vyloučit. Přesto petice splnila podmínky zákona. Dodnes jsme obdrželi druhou petici s 280 podpisy, z nichž platných je 130", vysvětlil celou záležitost vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Hovorka. Podle něj tedy zastupitelé mohou rozhodnout o tom, zda informační centrum budou rozšiřovat a nájemcům z restaurace dají výpověď.

RADA NESTIHLA BOD PROJEDNAT

„Občanům jsme slíbili, že o tom budeme jednat na konci března. Kvůli velkému množství úkolů to ale neprošlo jednáním rady a proto nejsme v této chvíli schopni o tom hlasovat na městském zastupitelstvu", konstatoval starosta Tomáš Hocke (NB) a rozhodl se bod z programu stáhnout. „Celá věc má dvě roviny. Z vedlejší kuchyně je v horních kancelářích centra skutečně cítit pach z přípravy jídel, ale je možné udělat taková opatření, aby do jejich prostor nešly. Byl jsem si to celé prohlédnout na pozvání vedoucí, Elišky Gruberové. Nicméně podle mě je zbytečné, aby se informační centrum rozšiřovalo, prostor mají dost. Naopak jsem pro zachování restaurace, která na rozdíl od ‚íčka' přináší městu peníze", řekl Tomáš Hudec (ČSSD).

POTKÁ JE KRUTÝ OSUD NÁJEMCŮ?

Přestože bylo jasné, že zastupitelé své rozhodnutí přesunou až na květen, dostali slovo i někteří občané. „Pro nás i strávníky je toto místo ideální. Svědčí o tom nejen obliba našich jídel u lidí, pro které se lehká strava stala už jejich stylem, ale i stále vzrůstající počet návštěvníků. Informační centrum byste měli rozšířit, ale na nádraží, kam přijíždějí turisté a ne v centru města!" tvrdila jim Jana Laušmanová. „Je to jasné. Lidé sepsali své petice proto, abyste tu restauraci zachovali. Jenomže vy chcete ničit podnikatele", řekl občan Arnošt Gujda.

„Je to celé fraška", dodal pro náš deník rozzlobeně. „Nic neřešíte a stále problém oddalujete. Chápete, jak je pro nás těžké řešit smlouvy o pronájmu jiných prostor?" vytkla radním nájemník, Kateřina Aichlerová. „Město je majitelem objektu a záleží na tom, co uzná, že je pro něj důležitější", dodal Vítězslav Sekanina (Svob.) „Stála jsem u zrodu našeho ‚íčka' a vím, že problémy s výpary tam byly od samého začátku. Je to nevhodné, ale je potřeba si uvědomit, že tohle je problém všech nájemců", řekla Hana Maierová (NB). Zastupitelé pak vzali na vědomí obě petice a odhlasovali to, že celou záležitost budou řešit až po projednání v radě města.

Otakar Grund