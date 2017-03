Zmizí radary z vesnic kvůli vládní novele?

Kocbeře - Starostové se bouří proti připravované vládní novele zákona o obecní policii.

Z vesnic, které nezřizují obecní policii, mají zmizet radary. Takový návrh ve středu opět přednesou v poslanecké sněmovně zástupci ministerstva vnitra. Zabránit chtějí tomu, aby si obce pronajímali strážníky k jediné činnosti, kterou je právě měření rychlosti vozidel. Starostové se ale bouří. Na provoz vlastní policejní hlídky totiž nemají prostředky. Upozorňují i na to, že bezpečnost, která se díky měření rychlosti v dotčených místech zvýšila, by znovu mohla klesnout.

Starostka podkrkonošských Kocbeří Eva Rezková (nestr.) se už například obrátila na všechny poslance Královéhradeckého kraje. Chce, aby takovému zrušení úsekového měření zabránili. „Nerozumím tomu, co za návrhem někdo může vidět," nechápe Rezková.

KROK ZPĚT

Také Mladé Buky jsou typickým městysem, kudy prochází silnice 1. třídy. Také tady až do instalace radarů měli velké problémy s bezpečností obyvatelstva při pohybu kolem hlavní silnice. „Na druhé straně obce, za tou šílenou silnicí, děláme čím dál více akcí. Pochopitelně by nám takové omezení vadilo. Byl by to vlastně krok zpět," upozorňuje starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (Volba pro MB). „Nejde o finance, veškeré náklady totiž nese Trutnov, protože my na to nemáme úřad. Jde o bezpečnost. To je u nás dost podstatná otázka," zlobí se starostka obce, kterou frekventovaná horská silnice rozděluje v půl. Předeslala, že kolegy v Kocbeřích podpoří například společným prohlášením, které by poslance od přijetí návrhu mělo odradit.

Částečné zastání přitom už obě starostky mají. Za obce se už v předstihu postavil třeba poslanec z Trutnova Zdeněk Ondráček (KSČM). „Tam, kde byl stacionární či průjezdový radar instalován, došlo k prokazatelnému snížení nehodovosti. Zvýšila se tu i ukázněnost řidičů," popsal Ondráček v pozměňovacím návrhu, který je k dispozici všem poslancům. „V případě přijetí původního návrhu, nebude na mnoha problémových místech rychlost měřena. Policie ČR na to nemá kapacity. To po čase povede k vyšší neukázněnosti řidičů a vyšší nehodovosti," myslí si.

ZDRAVÝ ROZUM

V Kocbeřích je průjezdový radar v provozu od roku 2014. V obci se tehdy dokončila oprava frekventované silnice, která přivádí návštěvníky do Krkonoš. Radary obsluhují policisté a úředníci ze Dvora Králové.

„Jejich umístění k nám do obce jsme před lety uvítali. Je to vhodné doplnění, které pomáhá k bezpečnosti provozu. Auta jezdí pomaleji a snížil se také hluk. Dokonce nám i řidiči zastavují před přechody pro chodce. Když se obecně nedodržuje rychlost, mají takové represe smysl," říká tamní starostka Eva Rezková. „Nechtěla bych se dostat do situace, kdy tu zase nebude možné přejít bezpečně silnici," doplňuje.

V Kocbeřích by průjezdový radar, podle původní smlouvy, měl být minimálně do roku 2019. Přesně na tak dlouho je mají ve Dvoře Králové pronajaté.

Pokud by od nadcházejícího roku začal platit zákon, že by královédvorští městští policisté v Kocbeřích už radary provozovat nemohli, převzala by tuto agendu sama obec? „Je to nesmysl. Žije u nás zhruba 515 obyvatel, pracujeme s rozpočtem ve výši zhruba 8 milionů korun. Prostředky na takový úřad rozhodně nemáme," vylučuje tuto možnost Eva Rezková. Dodává, že v současné době obec z provozování radarů ve svém katastrálním území nemá žádné příjmy, nemá ale ani náklady. „Kdo jezdí rychle, tomu se tenhle návrh určitě bude líbit. Je mi jasný, že pro někoho jsou radary takovým znepříjemňováním jízdy. Pro nás místní jsou ale určitým vysvobozením. Po přehledné silnici totiž málokdo jel až do jejich umístění předpisově. Jde o zdravý rozum," upozorňuje Eva Rezková z Kocbeří.