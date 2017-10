Známé osobnosti s trutnovskou spisovatelkou bojují proti smrtícímu byznysu

Trutnov - Jed na krysy. Rtuť. Arzen. Ředidlo. Nemrznoucí kapalina. To vše a mnoho dalších škodlivých věcí mohou obsahovat místo účinné látky falešné léky.

Osobnosti - Tereza Kostková, Nela Boudová, Dalibor Janda a Eva Hrušková se 10. října v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí v Praze zúčastnili slavnostní autogramiády nové knihy trutnovské spisovatelky Hany Hindrákové – Smrtící byznys. Knihu dále zaštiťují herci Jan Přeučil a Bob Klepl.



Odhaduje se, že v rozvojových zemích je třicet až šedesát procent léků falešných a jsou dostání i v lékárnách a nemocnicích. Ale není to problém „jen“ rozvojových zemí.



Kromě napínavého příběhu si román klade za cíl i osvětu alarmující problematiky falešných léků, a to, aby si lidé neobjednávali léky na internetu a na dovolenou si s sebou vozili léky z Čech. Kniha vznikla za přispění Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Světové zdravotnické organizace, National Drug Authority Uganda a dalších institucí.



Kulisy pro svůj nejnovější román našla autorka v Ugandě, v zemi plné chudoby. Jak jsme již v uplynulých dnech k novému románu zmiňovali. Ellen, hlavní hrdinka příběhu, přijíždí na zdejší kliniku s posláním pomáhat dětem trpícím malárií. Zdánlivá bezmoc, s níž musí přihlížet častým úmrtím, s nimiž se nechce smířit, ji přivádí na stopu, která vede k falešným lékům. „Pro někoho výnosný obchod, pro Ellen a nakažené děti velké nebezpečí,“ prozrazuje děj svého románu Smrtící byznys, jenž vyšel v září letošního roku, spisovatelka, která čtenářům přináší každý rok nový příběh k zamyšlení.



„Vedla jsem stovky rozhovorů s různými lidmi a prozatím jsem se setkala jen se dvěma, kteří měli určité povědomí o falešných lécích,“ říká autorka knihy Hana Hindráková a zdůrazňuje nutnost osvěty.



„Když jsem tu knížku dočetla, říkala jsem si, že jsem asi nějaká hloupá, že jsem o falešných lécích nikdy neslyšela. Takže jsem si dělala mezi známými takový průzkum a zjistila jsem, že o tom opravdu nikdo neví. Autorka dělá obrovský kus práce ohledně osvěty a musím říct, že mě její kniha opravdu hluboce zasáhla a přečetla jsem ji během tří dnů. Myslím si, že se čtenáři mají skutečně na co těšit,“ říká herečka Nela Boudová.



„Kniha Smrtící byznys mě neskonale zasáhla. A to v obou rovinách. Jednak že na konci jsem zjistila, že je to všechno pravda, a za druhé mě to potěšilo v rovině literární. Je to od mladé české autorky, dobře napsané, je to román, který vás napíná, zajímá a baví. Za to já moc děkuji, četlo se mi to krásně,“ říká moderátorka a herečka Tereza Kostková.



„Chci jenom říct, že mě ta knížka hodně zasáhla, opravdu hodně. Myslím si, že autorka je i statečná, že to téma odhalila, tedy beletristicky odhalila. Nikdy by mě nenapadlo, že se dějou takový svinstva. Doufám, že si to přečte hodně lidí,“ říká herec Bob Klepl.