ZOO bude do pavilonů a restaurace investovat přes 70 milionů

Dvůr Králové - Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem má letos v plánu investice za více než 70 milionů korun. Hlavními budou výstavba krytého výběhu pro žirafy, modernizace tří pavilonů a přestavba restaurace Lemur. Informovala o tom mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zoo v posledních letech trvale roste návštěvnost, loni se meziročně zvedla o devět procent na 538.000 návštěvníků. Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v hradeckém kraji.

Za nejdůležitější stavbu zoo považuje dokončení krytého výběhu pro žirafy. "Vzniklé prostory přinesou možnost vidět tato zvířata za každého počasí a podstatně tak zpříjemní návštěvu zahrady v zimních měsících," uvedl ředitel zahrady Přemysl Rabas. Koncem loňského roku začala zoo stavět nové chovné zařízení pro gepardy, v jejichž chovu patří Dvorští k nejúspěšnějším v Evropě. Hotové má být letos. V letošních plánech je i výstavba krytého zimoviště pro zvířata v zázemí safari. Nové stáje umožní snadnější a bezpečnější odchyt a vypouštění zvířat do safari, které se děje každý rok na začátku a konci sezony.

Do zahájení letní sezony chce zoo přebudovat vstupní část pavilonu Ptačí svět, kde vznikne imitace suchých oblastí ostrova Madagaskar. "Plánujeme tam umístit typické zástupce tohoto biotopu na Madagaskaru - fosu, bodlíny nebo madagaskarské ptactvo," uvedl zoolog Michal Podhrázský.

Po skončení letní sezony se zoo pustí do rozsáhlé obnovy pavilonu šelem a pavilonu Vodní světy. Ve Vodních světech bude přestavěna takzvaná tropická řeka. U části venkovních výběhů šelmince budou nynější skleněné předěly jednotlivých expozic nahrazeny vodními příkopy.

Restauraci Lemur stavbaři rozšíří o jedno patro. Zvýší se kapacita kuchyně, restaurace bude mít vlastní minipivovar, přibude kongresový sál. Modernizací projde i vchod do zoo, který je součástí objektu restaurace.

Již na začátek letošního roku si zoo naplánovala druhou etapu demolice areálu slévárny, kterou v minulosti pro své rozšíření získala. V příštích letech by na místě slévárny měla vzniknout expozice jihozápadní Afriky, která naváže na areál amfiteátru.

Stavební práce si zoo naplánovala tak, aby co nejméně narušily hlavní návštěvnickou sezonu.

Investice bude financovat zoo a Královéhradecký kraj jako její vlastník, podílet se na nich bude i soukromá společnost GASTRO-ZOO, která v zoo provozuje stravování a občerstvení.