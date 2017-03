ZOO získala tři šimpanze, chce rozšířit chov

Dvůr Králové - Zoologická zahrada získala tři samice šimpanzů. Mají zoo pomoci rozšířit chov těchto lidoopů. Samice přišly do dvorské zoo na konci minulého týdne z maďarské zoologické zahrady ve Veszprému. Celkem dvorská zoo nyní chová šest šimpanzů, jednoho samce a pět samic.

Ilustrační foto.Foto: Zoo Ostrava, Pavel Vlček

"Přibližně před rokem nám byly koordinátorem chovu doporučeny dvě nové samice, sestry Chispi a M, z maďarské ZOO Veszprém, které jsou v reprodukce schopném věku. S chovem šimpanzů do budoucna počítáme, proto jsme nabídku bez váhání přijali," uvedl kurátor primátů Michal Podhrázský.

Do Dvora nakonec z Maďarska přijela i více než padesátiletá samice Susi. Zoologové se totiž rozhodli, že maďarskou tříčlennou tlupu nebudou dělit, protože by to pro zvířata mohlo být stresující.

Nové samice Chispi a M se narodily ve španělské Valencii. Nejstarší Susi pochází z přírody a dosud odchovala pět mláďat. "V současné době předpokládáme, že Susi už není schopná zabřeznout," uvedl Podhrázský.

Stávající tříčlenná skupina a nová tlupa zatím obývají oddělené expozice. Cílem ošetřovatelů je během následujících týdnů přistoupit ke jejich spojení a do budoucna vytvořit prosperující skupinu.

Samotný převoz opic z Maďarska se obešel bez komplikací. "Zvířata jsme napřed uspali, abychom je mohli bezpečně naložit do přepravních beden. K samotnému převozu jsme přistoupili, jakmile samice nabraly vědomí," uvedl specialista na převozy zvířat Zdeněk Bárta. Samice na cestě doprovázela i ošetřovatelka z maďarské zoo, která je tam měla na starosti.