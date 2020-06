Podobně špatně jsou na tom i další tři země Visegrádské čtyřky. Ani v nich koronavir příliš nezabíjel, ale následky vypnutí ekonomiky jsou i tam katastrofální. Z nízkého počtu obětí a nakažených se totiž v příštích měsících a možná i letech nenajíme. A každá pomoc je dobrá.

To by mělo být východisko, se kterým by státy V4 měly po dnešním summitu v Lednici jít na jednání o rozdělení obřího balíku koronavirové pomoci EU. Ale i s vědomím, že jsou země, které jsou na tom ještě hůř a jež by nyní měly dostat větší pomoc než my. Itálie, Španělsko, Francie. Pomoc jim je i pomocí pro nás, pro náš průmysl, který je na odbytu našich (německých) výrobků i v těchto zemích závislý. Babiš nebyl a nebude nikdy státník. Ale velkopodnikatel je. Tak by si to mohl spočítat a začít se chovat alespoň ekonomicky. Pomoci jiným, ale i nám.