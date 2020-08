Ano, paní Marie bere málo, a když dojde ke „zrušení“ superhrubé mzdy, zůstane jí víc prostředků na důstojnější život. A to bude dobře. Přesto by nebylo dobře, kdyby myšlenka superhrubé mzdy zapadla. Naopak, je potřeba ji zachovat a konečně ji dotáhnout.

Země milionářů

Koncept superhrubé mzdy je chytrý. Bez jakékoli zastíračky nám natvrdo říká, kolika penězi nám stát daní práci. Pokud paní Marii přistane na účtu 22 tisíc, její superhrubá mzda je více než 40 tisíc. Ať si to přeložíme: paní Marie vykoná měsíčně práci za 40 tisíc korun. A můžeme jít ještě dále. Například v USA se mzda neuvádí v měsíční čisté, ale roční superhrubé. Pak paní Marie může říkat, že její mzda je téměř půl milionu ročně. To už není tak špatné. Milion je blíž, než se zdá. Ale samozřejmě platí stále dvě pravdy: daně jsou vysoké vždy a nikdo nikdy nebere dost.

Kam že ty peníze jdou? To jistě víme všichni: jako příjem do státního rozpočtu, z nějž se platí důchody, nemocnice, školy, silnice. A ano, velmi malá část z toho všeho, promile promilí, se rozkradou.

Mimochodem takzvaná hrubá měsíční mzda, která se v Česku uvádí, je jednou z největších tuzemských lží. Jde o fikci, že si stát bere méně, než ve skutečnosti dělá.

Aby se tato lež napravovala, měla by se nadále udržet v povědomí právě superhrubá mzda. Ale i s ní se musí nakládat spravedlivě. A začít by se mělo u dvou významných polykačů daní – tedy u nemocnic a školství. Řada lidí o nich ráda říká, že jsou „zdarma“. Ale to není pravda, protože jsou „zdarma“ díky vysokému rozdílu mezi superhrubou a čistou mzdou paní Marie. Těch téměř dvacet tisíc, kterými stát zdaní její činnost, jde nejčastěji právě sem (a na stávající důchody, ačkoli si paní Marie často myslí, že si na důchod „spoří“).

Bylo by proto fér, aby se právě toto přiznalo. Kdokoli odejde od doktora, kromě zprávy by si měl odnést také účet. Tam by stálo něco ve smyslu: „Úkon ......... stále český zdravotní systém částku XXX tisíc korun. Občan nic neplatil, protože to je v rámci zdravotního systému dotovaného zdaněním práce zaměstnanců.“ A totéž by měl dostat také každý rodič na konci školního roku s vysvědčením. Školní rok letos stál tolik a tolik korun. Díky vysokému zdanění to však neplatíte.