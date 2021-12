Dlouholetý starosta Trutnova Ivan Adamec oznámil, že rezignuje na post starosty. Rozhodl se kvůli tomu, že byl zvolen do pozice předsedy hospodářského výboru Sněmovny. Kumulace funkcí by přinesla zanedbávání obou z nich. Oficiálně odstoupí na zasedání městského zastupitelstva 13. prosince.

Trutnov se tak dostal do situace, na kterou není zvyklý. Od roku 1998 vládne radnici Ivan Adamec, teď ji povede po 23 letech někdo jiný. Pro město to bude obrovská změna, byť Adamcův nástupce pravděpodobně vzejde z jeho ODS. Nového starostu čeká mimořádně těžká role. Ivan Adamec je výraznou politickou osobností na místní, krajské i celostátní úrovni se silným vlivem. Usednout do jeho křesla, nahradit ho a navázat na jeho práci bude složité pro kohokoliv. Město jemu podobnou osobnost postrádá.

Pro Trutnov znamená Adamcova rezignace konec jedné éry. Velký šéf odchází. Teď dostane příležitost někdo nový. Laťku má pořádně vysoko.