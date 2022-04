Základně ne, nebo ano?

Jablonský na to kápl. Vždyť stejně vnímal David Rath (tehdy ČSSD) a manželé Kottovi svoje rabování veřejných financí ve Středočeském kraji, Jiří Švachula (původně ANO), jehož do komunální politiky fakticky přivedl Jaroslav Faltýnek, roztáčel obecní peníze v Brně. Možná to vše bude maličkost proti odhalením s nímž přijde policie v kauze ovlivňování zakázek na ministerstvu zemědělství. Jeho bývalý šéf Miroslav Toman (ČSSD) si údajně měl říct o šestimilionový úplatek.

Zmiňuji to proto, že jakékoli ulamování erárního perníčku ve svůj prospěch je rakovinou politiky. V Česku to občas mívá groteskní podobu ministryně s pávem na vyretušované fotce za státní peníze nebo ubohé prezidentovy milosti pro jeho blízkého spolupracovníka, ale vězte, že temná síla peněz je obludná.

Zemanův kandidát

Včera jsme se dozvěděli, že rozbuškou války na Ukrajině možná bylo obří rozkrádání peněz ruské tajné služby FSB. Její generál Sergej Beseda ukradl peníze, které měly Putinovi zajistit bleskové vítězství cestou organizování antimajdanů a ovlivnění nálady obyvatelstva až k celonárodnímu proruskému povstání. Miliardy rublů však skončily v jeho kapse a Ukrajinci s agresory statečně bojují od prvního dne války.

Beseda, který chtěl rozpoutáním bojů zakrýt svoji kriminální činnost, to zajisté odskáče. Jeho hamižnost ovšem stála tisíce lidských životů. Krást se prostě nemá. Dokonce ani v Rusku.