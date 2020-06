Při úterním vystoupení předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), v němž zdůvodnil svou cestu na Tchaj-wan, jsem si vzpomněla na výroky jiných politiků. Prezident Miloš Zeman před čtyřmi lety například uvedl: „Nejsem si jistý, zdali desetimilionová země horní komoru potřebuje. Spíše je lidem jedno, zda Senát existuje, či neexistuje, protože kdyby si Senátu více vážili, tak bude volební účast vyšší.“

Foto: Deník

Poté několikrát prohlásil, že by ho zrušil. Andrej Babiš jako ministr financí ve stejném roce řekl: „Senát je zbytečný, zpomaluje legislativní proces, stojí 600 milionů korun ročně. Hnutí ANO není horda politických papalášů, kteří ty fleky chtějí. Ostatní strany mají obrovskou databázi lidí, které potřebují uplacírovat, to my nemáme.“ Oba počítali grošíky, ale přepočítali se.