„Slyšela jsem v rádiu nějakého chlapa, a to je úplný blázen,“ prohlásila moje pětasedmdesátiletá máma, když jsme spolu pili čaj před mým odletem na expedici do Gruzie. Čekal jsem, co se dozvím, protože bláznů je všude kolem plno, a pokud mámu něco zaujme, už to musí být opravdu třída.