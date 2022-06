Pěna dní: Chápaní a chápající

Dozvíme se, že jeho kluk „bude dobrej na sport, ale asi žádnej intelektuál“, avšak mnohem větší problém jsou prý Ukrajinci, tedy spíš fakt, že teď nejsou, a ti, co ještě byli, teď odjeli na Ukrajinu, a sice slíbili, že se obratem vrátí, ale on si myslí, že se nevrátí. Z dalšího hovoru pochopím, že ten atletický prototyp s národoveckou kérkou je podnikatel ve stavebnictví. Aktuálně řeší zásek na pokládce žulové dlažby, rozumějte: „Prachy mezi lidma zatím jsou, takže to strkaj třeba do žuly, ju? Ale nemá jí kdo položit, ty vole…“

Stavitel v žabkách a s pažemi maorského ragbisty lamentuje, že našinci takovouhle práci dělat nechtějí, pořád je tu kurevská přezaměstnanost, snad ještě Slováci a Poláci, protože Ukrajincům už taky otrnulo a je to s nima už pomalu podobný jako s cikánama… „Hele, a s celou válkou – já nevěřím Rusákům, nevěřím ani Ukrajincům…“ Žena za pultem muži něco odpovídá, ale ten jí skočí do řeči: „Hele, von už je tady, ty vole… Čau!“ Žabky zapleskají a stavitel je ten tam.

Když odpleskal, moje podrážděná mysl ho démonizovala. Představoval jsem si třeba, jak vstupuje s někým do konfliktu, se zdvořilostí vypjatou do krajnosti, jaké je schopen: „Milej pane, já vám teď řeknu jednu věc, ju?“, aby oponenta o pár vteřin později srazil pěstí… Ale když jsem se uklidnil, musel jsem uznat, že vlastně docela věrně načrtl obraz naší, hezké české současnosti. A sám se do něj umně zakomponoval – jako renesanční malíř Giotto do svých fresek. A to navíc Giotto určitě nebyl tak dobrej na sport.