Zrušili jsme doma dětem tablety a je to změna, jakou jsem nečekal. Do této chvíle byl náš byt poměrně tichým prostředím. V každém křesle seděla jedna dcerka a dívala se do přenosného počítače, ve kterém se procházela ve virtuálním prostředí Roblox.

Co tam dělaly, vlastně pořádně nevím. Několikrát jsem do hry nahlédl a viděl jsem, jak se pohybují v různých prostorách, třeba seděly ve třídě, kde se dalo vykřiknout, zvracet nebo provést nějakou jinou lumpárnu, díky níž na sebe přitáhly pozornost ostatních účastníků. Pro provádění těchto skopičin bylo třeba v aplikaci zakoupit kredity, což jsem zprvu poslušně činil, protože co by člověk pro děti neudělal, když je to baví.

Postupem času nám to ale doma začalo připadat až úchylné. Mladší dcerka žádala „pohádku“ – jak si pojmenovala tablet s aplikací– ráno už dřív, než se nasnídala. Večer do počítače opět zírala až do osmi večer, a když jí ho matka nebo táta sebrali s poukazem na to, že se jde spát, následovala scénka. Čím dál víc mi to celé začalo připadat jako nějaký pokoj zombie, které jsou přilepeny k obrazovce neznámou silou.

Mělo to samozřejmě i své výhody – od dětí byl pokoj. Nyní jsme se vrátili k hrám z doby před Robloxem. Po celém bytě jsou korálky, pastelky a skicáky, dcerka si na stole rozestaví celou sestavu malých figurek a vede mezi nimi dialogy ve svém dětském jazyce. Zpátky jsou doby barevných modelín, ze kterých vytváří roztodivné tvary a nakonec je všechny splácá dohromady. S každým svým výtvorem se pochopitelně běží mámě pochlubit, takže ta nemá chvilku klidu. Už zase děti dusají po celém bytě a my jen trneme, co na to říká starší paní bydlící pod námi.

Asi před rokem měl na toto téma přednášku v Eccentric Clubu neurolog Martin Jan Stránský a varoval nás, že tablety škodí rozvoji dětské mysli a fantazie. Dokud jsem to nezažil na vlastní kůži, nikdy bych neřekl, jak velkou měl pravdu. Snad pomůže i ostatním rodičům, pokud se svěřím s vlastní zkušeností.

