Politici jednají, jak mají. Každou chybu soupeře musí využít. Občan by měl zůstat v klidu. Policejní stíhání je občas marné. Vzpomeňme na ještě filmovější zásah na předsednictvu vlády v roce 2013. Jana Nagyová, milenka premiéra a další byli vlečeni v poutech. Po letech tahanic se ukázalo, že z hlediska zákona se jednalo o prkotiny. Morální a politickou vinu Petra Nečase musí soudit někdo jiný.

Hřibova vzpoura

Vlasta Parkanová, bývalá ministryně obrany, byla deset let mučena policií a justicí za to, že prý špatně podepsala smlouvu na nákup letadel Casa. Nakonec soud uznal to, co zdravý rozum tušil od počátku: žádná chyba v tomto případě nebyla možná. Popotahován je i kandidát na primátora Bohuslav Svoboda za nějaké kejkle ve hře okolo Opencard. Přitom je dosti zřejmé, že jim chtěl zabránit.

Toto není zpochybnění policejní práce. V jiných těžkých korupčních případech, jako byli například exministr David Rath či exředitel nemocnice na Homolce Vladimír Dbalý, dokázala dotáhnout svou věc do konce. O vině a trestu však může rozhodnout jen a jen soud poté, co obžalovaný vyčerpá všechny obranné prostředky, které mu dává zákon.

Ó, veliký vlaku, přivolej déšť

Politická kultura velí, aby stíhaný či obviněný odstoupil. Jenže kdo to na něm vymůže? Andrej Babiš je obviněn z podvodu. V září ho čeká soud a místo aby se plazil kanály, křepčí při setkáních s příznivci. Jim soudní cejch nevadí.

Petr Hlubuček nemá takovou slávu ani postavení a je dobře, že odešel. STAN má vážný problém a bude muset najít účinnou obrannou taktiku. Mohl by se poučit u Andreje Babiše. Obecně však platí, že nikdo, ani politici, nemá být odsuzován, pokud není doopravdy odsouzen.