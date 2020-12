Jenže, když je hlavou státu Miloš Zeman, člověk, který je v některých zemích v našem okolí považován doslova za trojského koně Kremlu v Evropě, a pokud požaduje od BIS zprávu, na které Rusy a co mají, pak to už v pořádku není.

Časově se přitom navíc toto zadání téměř shoduje s cestou prezidentova poradce Martina Nejedlého do Moskvy. Cestou, jež je sama o sobě zcela nestandardní a odporující polistopadovým pravidlům české zahraniční politiky a v jistých ohledech i naší ústavě.

Nejen kvůli své minimálně slovní úslužnosti vůči Moskvě a také Pekingu, nejen kvůli některým lidem, jimiž se na Pražském hradě obklopil, ale i svými častými výpadky se projevujícím výkonem své funkce, je Miloš Zeman pro Česko bezpečnostní problém. Pominout nelze ani jeho snahu překračovat či zneužívat své pravomoci. I proto je Zeman dokonce asi největší riziko, které dnes pro Česko existuje.

Problém ale není jen Zeman, ale i lidé, kteří ho přesto, a opakovaně volili prezidentem. Většina toho, čím dnes Zeman pro Česko představuje riziko i problém pro naší demokracii, se o prezidentovi věděla ještě před jeho volbou. Zcela určitě tou druhou. Ten, kdo Zeman volil, nemůže říkat, že to nevěděl. Za to, co Zemana činí, nesou proto spoluzodpovědnost i jeho voliči. V roce 2018 jich bylo 2 853 390.