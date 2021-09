Obal alba Nevermind americké skupiny Nirvana je legendární – je na něm mimino plavající v bazénu za dolarovou bankovkou, připevněnou na vlasci jako návnada pro rybu. Tato ikonická alegorie chamtivosti teď získala překvapivý spin. Onomu miminu je totiž letos třicet let. Spencer Elden, který z mimina vyrostl, se soudí se zaniklou skupinou o dva miliony dolarů za dětskou pornografii a vykořisťování dětí.

„Trvalá újma, kterou poškozený utrpěl, zahrnuje mimo jiné extrémní a trvalé emocionální utrpení s fyzickými projevy, narušení jeho přirozeného vývoje, dále pak ztrátu minulých i budoucích výdělků či ztrátu radosti ze života,“ uvádí se mimo jiné nyní v žalobě, kterou Elder podal na patnáct lidí, mj. bývalé členy skupiny, jejich manažery i fotografa.Ne vždy to však viděl takhle. Tohle ke své fotce říkal pro The Guardian před šesti lety: „Vždycky to pro mě bylo pozitivní a otevřelo mi to dveře.

Autor je spisovatel

Teď je mi 23 let, jsem umělec a tento příběh mi dal příležitost pracovat pět let s výtvarníkem Shepardem Faireym, což byla úžasná zkušenost. On je velký znalec hudby: když se dozvěděl, že jsem to dítě z obalu Nirvany, přišlo mu to úplně boží.“Záležitosti okolo autorských práv jsou ošemetné – pokud chce firma použít něčí fotografii, musí mít nejen smlouvu s fotografem, alei licenční smlouvu s každým, kdo je na fotce zachycený. Malý Spencer sice v roce 2008 od vydavatelství Geffen Record dostal plyšového medvěda, nicméně jeho otec od fotografa zinkasoval jen část z honoráře 200 dolarů. Na zisku z alba, jehož se prodalo 30 milionů, měli tedy podíl vskutku minimální.

Elder by udělal lépe, kdyby po vzoru Andyho Warhola udělal z obalu s vlastní fotkou obrazy a prodával je. Zištnost není dobrá image pro začínajícího umělce – i když v Americe je zcela určitě větší ostudou být chudý. Skupina, která obalem kritizovala zištnost konzumního systému, se dnes stává terčem obvinění z chamtivosti! Jak příznačné boží mlýny a krásná pěna dní.

