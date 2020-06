Naštvalo ji, jak promlouvá s koaliční kolegyní a hlavně to, že když si potáhla z elektronické cigarety, Hřib ji vyzval, ať na zastupitelstvu nekouří, neboť není na Balkáně.

To byla vzhledem k srbskému původu Udženiji nekorektní poznámka, ale o nic menší než její odkaz na Hřibovo rodiště. V něm přitom zareagovali s humorem, když šéfovi Prahy předali nefalšované moravské vidle.

Hůř bylo ve sněmovně, kde poslankyně ODS Jana Černochová cupovala kritický článek ministra zahraničí a jeho dvou předchůdců k americko-izraelskému plánu na anexi židovských osad na palestinském území. Na adresu Lubomíra Zaorálka uvedla, že se chová „jako ten největší nácek“.

Přítomným spadla brada, protože fakt nepochopili, proč ho hází do jednoho pytle s Heydrichem. Následně se ministrovi kultury omluvila s tím, že jako občanka si svůj názor ponechává. Bůh ví, co tím chtěla říct. Že kdyby měla moc, nechala by ho zavřít?

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se zase blýskla pronásledováním záchranářky, která si na začátku krize dovolila napsat, že posádkám sanitek chybějí ochranné pomůcky. Po Babišově pokárání obrátila a hodlá podepsat petici na podporu zmíněné zdravotnice (sic!). Politika je řetězec vypjatých momentů. Kdo si neumí zachovat chladnou hlavu, neměl by do ní vstupovat.