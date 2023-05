Britská automobilka Jaguar Land Rover už dříve nastínila strategii „Reimagine“, která by měla znamenat zásadní změnu ve všech oblastech od nabídky, přes výrobu až po marketing. Dnes se dozvídáme další podrobnosti ambiciózního plánu, který vedle obrovských investic počítá i s kompletním „přehodnocením“ portfolia značek.

Výroba Range Roveru | Foto: Se svolením Jaguar Land Rover

V horizontu pěti let chce JLR investovat do svého vývoje celkem 15 miliard liber, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Vedle vývoje aut půjde investice také do technologie výroby, vývoje autonomních a digitálních technologií, umělé inteligence, vzdělání zaměstnanců nebo do snížení ekologické stopy. Cílem je stát se do roku 2030 významným výrobcem elektrických „moderně-luxusních“ aut.

Dost možná nejzásadnější změna se týká samotných značek. Až dosud název automobilky Jaguar Land Rover celkem jasně říkal, jaké značky má společnost na trhu. Nově ale začne automobilka coby oficiální název používat prostě jen JLR a překlopí se na marketingovou strategii „House of Brands“, kdy osamostatní vícero značek, aby si na trhu budovaly svoje vlastní pozice. Těmi značkami bude Range Rover, Discovery, Defender a Jaguar.

Všechna SUV, která se až dosud prodávala pod společnou značkou Land Rover, se tedy stanou svébytnými značkami. V principu při starém zůstává akorát Jaguar.

Posledním vozem, který automobilka Jaguar Land Rover představila, byl v únoru faceliftovaný model Range Rover Velar. Podívejte se na oficiální video zde:

Zdroj: Youtube

A co budou tyto značky vlastně prodávat? Ještě letos začne brát Range Rover objednávky na první ryze elektrický model, a sice SUV střední velikosti. Zároveň ale ještě nějakou dobu poběží výroba a prodej vozů na současné modulární platformě MLA, která podpírá všechny aktuální modely automobilky – přece jenom právě současná produkce musí na velké změny vydělat.

Už příští rok se na trhu objeví taky zcela nová platforma Jaguaru, známá zatím pod zkratkou JEA, a spolu s ní i nový model. Půjde o první ze tří „moderně-luxusních“ elektrických Jaguarů. Čtyřdveřový grand tourer se bude vyrábět v britském Solihullu, slibuje dojezd na jedno nabití až 700 kilometrů a cena je předběžně stanovená na 100 000 liber, tedy asi 2,6 milionu korun.

První náhled na chystaný elektrický JaguarZdroj: Se svolením Jaguar Land Rover

Vydaná tisková zpráva se jen hemží klíčovými slovy jako „elektrifikace“ a „moderní luxus“, a kompletnímu přetvoření automobilky jdou naproti také změny ve výrobních závodech. Továrna v Halewoodu bude jako první vyrábět výhradně elektrická auta, a současná motorárna ve Wolverhamptonu bude dokonce přejmenována na Electric Propulsion Manufacturing Centre (Výrobní centrum elektrických pohonů).