Největší evropská automobilka Volkswagen měla v posledních měsících jakési období klidu. Na trh neuváděla žádný nový model, dokonce ani modernizované provedení těch stávajících. Nyní se ale situace zásadně mění.

Volkswagen nabídne také velké elektrické kombi | Foto: se svolením VW

Tento týden se představila elektrická vlajková loď této značky. Model ID.7 je vlastně ekvivalentem současného Arteonu. Ten se momentálně prodává v karosářských verzích liftback a kombi a stejně tomu i v případě ID.7. „Kombi ID.7 přijde zhruba za rok,“ dozvěděl jsem se od důvěryhodného zdroje. Arteon se spalovacím motorem by měl dožít a jeho nová generace již nevznikne.

Na pravděpodobnou podobu tohoto elektrického modelu i dalších chystaných novinek se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Liftback ID.7 bude i na našem trhu k dostání během podzimu, přičemž cenovku (měla by se pohybovat někde mezi 1,3 a 1,4 miliony korun) se veřejnost dozví již v květnu. Ještě do prázdnin přijedou do autosalonů tuzemských dealerů Volkswagenu první exempláře modernizovaného elektrického crossoveru ID.3. Ten má stejnou techniku jako dosud, ale zvenčí má sportovnější design a uvnitř kvalitnější materiály.

Volkswagen představil nový elektromobil. ID.7 ujede až 700 km na jedno nabití

Hlavní letošní událostí pro značku se sídlem ve Wolfsburgu bude letos premiéra nové generace Volkswagenu Passat. Tento model letos slaví již padesát let od představení první generace. Oproti dřívějším zvyklostem však tentokrát již nebude mít variantu se stupňovitou zádí, ale nabízet se bude výhradně jako kombi. Bude se také vyrábět jinde než dříve. Tradiční výrobní závod Emden se totiž již přetvořil na produkci elektromobilů. Stejně jako nová Škoda Superb tak bude vznikat v Bratislavě.

Passat chystané osmé generace si stále ponechá pod kapotou spalovací motory. Zájemce o elektrifikované pohony však potěší informace, že v nabídce bude také nový plug-in in hybrid s čistě elektrickým dojezdem sto kilometrů.

Premiéra tohoto vozu se odehraje v samém závěru srpna. Možná dokonce ve stejném termínu, možná s odstupem několika týdnů (informace našich zdrojů se zatím různí – pozn. aut.) se odtajní třetí generace středně velkého rodinného SUV Tiguan. Technika bude stejná jako v případě modelu Passat.

Lidovější elektromobil za dva roky

Na začátku září pak budou mít v rámci veletrhu IAA v německém Mnichově premiéru výkonnější verze elektromobilů ID.Buzz, ID.3 a také ID.7. Zatím se tyto verze označovaly jako GTX, možná je ale změna na tradičnější GTI.

V průběhu několika příštích měsíců se ještě dočkáme příchodu modernizovaného menšího crossoveru T-Cross i naopak největšího SUV značky, kterým je VW Touareg.

Litrový tříválec kvality bestselleru moc nesníží: Test VW Golf 1,0 eTSI

Se svojí troškou do mlýna přispěje také divize Volkswagen Užitkové vozy. Už i na českém trhu bude od letošního června nová generace pick-upu Amarok. Na začátku léta proběhne premiéra prodloužené verze ID.Buzz, která současně dostane i větší trakční baterii. Toto aut pak podle mluvčí Lenky Vaňkové bude k dostání na přelomu let 2023 a 2024.

Jednou z důležitých událostí roku 2024 bude modernizované provedení nynější, již osmé generace generace vozu Golf. Podle našich informací se nyní hraje o to, zda bude k mání i devátá. Protože při tradičním sedmiletém cyklu obnovy jednotlivých generací vozů (a současně přibližně čtyřleté době vývoje) by se měl nový Golf objevit na trhu na přelomu let 2026 a 2027. Rozhodnutí o začátku projektu Golfu 9 by proto muselo padnout v podstatě nyní.

Tak dobrý, že ani po sedmi letech nepotřebuje změny: Test rodinného VW Touran

Zatím se ale s příštím Golfem se spalovacím pohonem ve Wolfsburgu spíše nepočítá, což potvrdilo i vyjádření šéfa značky Thomase Schäfera pro týdeník Automobilwoche. Ovšem zadní vrátka si ještě ponechal otevřené. Podle něho rozhodne případný zájem zákazníků, ale určitě hodně do toho promluví také rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie o definitivní podobě chystané emisní normy Euro 7. Pak se spočítají náklady na zavedení nutných technických opatření do každého konkrétního auta a rozhodne se, zda se vyplatí je instalovat do aut v nižším a středním cenovém segmentu.

Rok 2025 se pak stane tím, kdy Volkswagen začne nabízet cenově dostupný elektromobil. Jeho vnější i vnitřní design již značka odtajnila v podobě konceptu ID.2 All.