Skvělým způsobem vstoupily basketbalistky Hradce Králové do play off Chance ŽBL. V úvodním čtvrtfinálovém duelu dokázaly překvapivě zvítězit na palubovce favorizované Slavie Praha a v sérii hrané na tři výhry se ujaly vedení. Druhý duel se uskuteční v neděli od 16 hodin v hradecké hale na Eliščině nábřeží.

S novým impulsem vyrukovaly Lvice na soupeře, se kterým v sezoně sehrály tři zápasy a všechny poměrně vysoko prohrály. Na lavičce družstva se v roli hlavního kouče objevil prezident klubu Miroslav Volejník, jenž u kormidla vystřídal Petera Bálinta. A možná právě tato změna krátce před zápasem měla na výsledek velký vliv. Východočešky totiž po heroickém výkonu favorita nečekaně přemohly o jediný bod, přestože ve větší části zápasu prohrávaly.

Důležité bylo, že Slavia se v průběhu utkání Hradeckým nedokázala výrazněji vzdálit. Její největší vedení bylo zkraje druhého poločasu o deset bodů. Pak se Pražanky v ofenzivě trochu zasekly, Lvice se dokázaly přitáhnout a až do konce střetnutí to byla přetahovaná o každý bod a boj o každý balon. V závěru měly více štěstí hráčky z města pod Bílou věží a po konečné siréně propukla v jejich táboře obrovská radost.

„První zápas play off, proto jsme si řekli, že hrajeme od nuly. Věděli jsme, že budeme hrát ve větší rotaci a nabádali jsme k hráčky k tomu, aby vyvíjely obrovský tlak v obraně na rozehrávající hráčky. To se nám nakonec povedlo. I když musím pochválit domácí, protože opravdu hrály dobře a zkušeně. Klobouk dolů před dvěma nejzkušenějšími hráčkami (Suchanová, Hanušová), které nás hodně trápily. Ale zvládli jsme to, což je pro takhle mladý tým obrovská vzpruha,“ uvedl staronový kouč Miroslav Volejník.

„Emoce jsou skvělé. My jsme do toho daly maximum. Byla tam neskutečná energie a myslím si, že to mělo všechno – hráčky na hřišti, lavička a ten závěr. Je to skvělé pro nás. Bylo to hodně fyzicky náročné. Obrana byla super, nikdo nic nevypustil a takhle to má vypadat,“ nadšeně hodnotila vítězný zápas Kristýna Čuperková, křídelní hráčka Lvic.

Slávistky vstoupily do play off v nepříjemné situaci nejen prohrou. Bývalá basketbalistka Darina Kaderková (dříve Johnová), generální manažerka a majitelka pražského klubu, hráčkám nedávno oznámila, že vzhledem k zadržení a obvinění jejího muže, tenisového bosse Iva Kaderky, jim klub není schopen vyplácet mzdy. Hráčky se přesto dohodly, že i tak sezonu dohrají. O osudu BLK Slavia Praha se rozhodne po skončení tohoto ročníku Chance ŽBL.

Chance ŽBL, čtvrtfinále play off – 1. zápas

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 70:71 (27:23, 45:37, 57:54). Body: Hanušová 25 (17 doskoků), Suchanová 23, Rokošová 13, Ježková 4, E. Žílová 4, M. Žílová 1 – Effangová 19, Zeithammerová 19, Čuperková 10, Havrylchyková 8, Vojtíková 7, Brožová 6, Velichová 2. Rozhodčí: Kubiš, Pazourek, Znamínko. Trojky: 4:8. Trestné hody: 22/20 – 16/11. Doskoky: 48:49. Fauly: 14:18. Diváci: 128. Stav série: 0:1.

Další výsledky: ZVVZ USK Praha – Kara Trutnov 94:37 (stav série: 1:0), Žabiny Brno – SBŠ Ostrava 81:54 (stav série: 1:0), KP Tany Brno – Levhartice Chomutov 83:82.