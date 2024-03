Basketbalistkám Kary Trutnov zbývá v nadstavbě Chance ŽBL odehrát poslední čtvrtý zápas. Svým způsobem v sobotu 16. března půjde o utkání roku. Pokud si totiž Východočešky chtějí zahrát vyřazovací část sezony, potřebují bezpodmínečně vyhrát v hale nováčka z Brandýsa nad Labem (sobota 16. března, 19.30).

Sobotní utkání mezi Ostravou a Trutnovem nabídlo hrstce diváků atraktivní přestřelku, po které se z důležitého vítězství radoval domácí celek. | Foto: SBŠ Ostrava

Basketbalistky trutnovské Kary nevystoupily ze svého stínu a také z jubilejního desátého venkovního zápasu sezony přivezly porážku. Tentokrát v rámci 3. kola nadstavbové skupiny A2 padly v Chance ŽBL na palubovce Ostravy.

V krásné novotou zářící hale ostravské univerzity přitom odehrály Východočešky dvě nejvyrovnanější partie. V té listopadové ještě v základní části dovedly duel do prodloužení, v němž prohrály 80:84.

Karina Konstantinova, nejlepší střelkyně utkáníZdroj: Jan BartošTaké v sobotu byly svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy ve hře o vítězství. Skvěle zvládly hlavně druhou čtvrtinu, v níž dotáhly ztrátu o 11 bodů a na chvíli se dostaly i do vedení. To krátce držely i na začátku třetí desetiminutovky.

Pak ale Slezanky odpověděly změnou stavu z 51:52 na 61:54 a po zbytek zápasu si jen udržovaly náskok. Nejblíže zvratu byl hostující celek necelých pět minut před koncem (80:76), Ostrava si už ale vítězství a tím i potvrzení sedmého místa vzít nenechala.

Pro tým Kary sedmnáctá prohra v sezoně znamená jistotu, že o účasti v play off rozhodne závěrečný duel dlouhodobé fáze sezony. Trutnovské basketbalistky jej odehrají v sobotu 16. března na palubovce nováčka z Brandýsa nad Labem. V říjnu loňského roku dokázala Kara doma soupeře ze středních Čech porazit 84:63, v odvetě padla rozdílem deseti bodů 58:68.

Naději do derniéry určitě dává slušná aktuální forma trutnovských opor. V Ostravě se hned čtyři hráčky dostaly na dvojciferný počet bodů. Karina Konstantinova byla s třiadvaceti body nejlepší střelkyní duelu, o čtyři body méně zaznamenala Tereza Králová.

Chance ŽBL, skupina A2 – 3. kolo

SBŠ Ostrava – Kara Trutnov 92:85 (30:23, 49:49, 71:65)

Body: Smutná a Paganová 23, Selcova 21, Rašková 9, Kubíčková 8, Motyčáková a Vacková 4 – Konstantinova 23, Králová 19, Brookshireová 13, Gaislerová 12, Finková 9, Rokkanenová 7, Linhartová 2. Rozhodčí: Dombrovský, Komprs, Špaček. Fauly: 22:24. Trestné hody: 26/22 – 27/22. Trojky: 8:5. Pět osobních chyb: 1:2 (Káňová – Finková, Konstantinova). Diváci: 118.

Ohlasy trenérů na utkání

Iveta Rašková, trenérka SBŠ Ostrava: „Chtěla bych pogratulovat Trutnovu k výkonu v tomto utkání. Hostující tým nás trápil, hrál velice dobře, měli jsme velký problém s obranou jeden na jednoho. Byli jsme útočně laděni, ale s prací na obranné polovině nemůžeme být spokojeni. Vítězství se počítá. V nadstavbové části sezony jsme si splnili cíl, kterým bylo udržení sedmého místa. Jsem za to ráda, jelikož sezona se pro nás nevyvíjela dobře.“

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Gratuluji domácím k vítězství a zajištění si místenky v play off. My o to ještě musíme bojovat. Dostat 92 bodů je straně moc, hlavně jsme se chtěli soustředit na klíčové hráčky soupeře, což se nám nepodařilo. I tak jsme ale byli v zápase, bojovali jsme, ale na konci jsme bohužel vyrobili víc chyb než soupeř.“

Trenér trutnovské Kary Richard Kucsa při vítězném středečním domácím utkání se Slovankou.Zdroj: Jan Bartoš

Aktuální tabulka skupiny A2

6. Levhartice Chomutov 20 10 10 1498:1472 30

7. SBŠ Ostrava 20 7 13 1393:1574 27

8. Kara Trutnov 21 4 17 1354:1677 25

9. Slovanka 21 4 17 1431:1804 24

10. DSK Basketball Brandýs 20 4 16 1240:1710 24

Zbývá odehrát – úterý 12. března, 19.00: Chomutov – Brandýs nad Labem. Středa 13. března, 17.00: Slovanka – Ostrava. Sobota 16. března, 19.30: Brandýs nad Labem – Trutnov. Neděle 17. března, 10.30: Chomutov – Ostrava.