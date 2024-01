Čekání na vítězství proti Chomutovu trvá. Basketbalistky Trutnova v pátek soupeři ze severu Čech podlehly po desáté v řadě, když tentokrát byly úspěchu vůbec nejblíž. Tým trenéra Richarda Kucsy ale propadl v koncovce zápasu, v jehož průběhu takřka neustále vedl.

Trutnovské basketbalistky ve 14. kole Chance ŽBL přivítaly na vlastní palubovce v tabulce sedmý Chomutov a před bezmála dvěma stovkami diváků šly proti sobě dva celky, které v novém roce ještě nevyhrály.

V zajímavém utkání byly dlouho k přerušení série porážek blíže domácí hráčky. Krom úvodních čtyř minut neustále vedly, ještě pět minut před koncem dokonce 63:57. Od té doby ale již Kara nedokázala skórovat a soupeř v hodině dvanácté stav otočil ve svůj prospěch.

Rozhodující pasáž zápasu přišla v závěrečné minutě. Deset vteřin před koncem otočila výsledek z 63:61 na 63:64 bývalá reprezentantka Kateřina Bartoňová, která proměnila koš s faulem. Svěřenkyně trenéra Kucsy tak zůstávají s pouhými dvěma výhrami na poslední příčce tabulky, další duel je čeká 3. února v hale KP TANY Brno.

Chance ŽBL – 14. kolo

KARA Trutnov – Levhartice Chomutov 63:64 (21:17, 39:37, 55:52).

Do sestavy Kary se po zranění vrátily opory Rokkanenová s Královou a hlavně prvně jmenovaná měla na výkon družstva od začátku velký vliv. Vždyť jen za první čtvrtinu nastřílela 10 bodů, v celém utkání pak patnáct stejně jako Konstantinova. Ceněným double-double se navíc blýskla Brookshireová a s takovým příspěvkem svých elitních hráček už Trutnov mohl myslet na vítězství.

14. kolo Chance ŽBLZdroj: Jan BartošZvlášť, když Severočeškám v sestavě chyběly Pollardová s extrutnovskou Rylichovou, Levhartice ke všemu prohrály i poslední duel s Ostravou.

Kara byla vítězství blízko, jako by se však výhry lekla. Zajímavostí je fakt, že v celém druhém poločase domácí tým nezahrával jediný trestný hod, v celém utkání pouze osm oproti dvaadvaceti soupeřovým.

Body: Rokkanenová a Konstantinova 15, Brookshireová 12 (13 doskoků), Borsová 6, Králová, Gaislerová a Finková 5 – Kadlecová 15, Satoranská 11, Svobodová 8, Bartoňová 7, Kučerová a Brejchová 6, Fučíková 5, J. Staňková a M. Staňková 3. Rozhodčí: Kremser, Holubek, Karabínová. Fauly: 20:15. Trestné hody: 8/5 – 22/18. Trojky: 8:6. Pět osobních chyb: 1:0 (40. Rokkanenová). Diváci: 173.

Ohlasy trenérů

Ivana Jalčová, asistentka trenéra Trutnova: „Těžko se mi zápas hodnotí po takové trpké porážce. Celý zápas jsme vedli, nedokázali jsme ale soupeři více bodově odskočit a vytvořit si větší náskok. Koncovku jsme bohužel nezvládli.“

Pavel Staněk, trenér Chomutova: „Byla to šťastná výhra. Dotahovali jsme celý zápas. Věřili jsme, že se nám podaří utkání otočit dříve, než jak se nám to povedlo v úplném závěru. O to cennější možná naše vítězství je.“

Další páteční výsledky: Hradec Králové – Brandýs nad Labem 72:43, Slavia Praha – Slovanka 88:67. V sobotu se hraje utkání USK Praha – Žabiny Brno, v neděli pak duel Ostrava – KP Brno.

Aktuální tabulka

1. ZVVZ USK Praha 13 13 0 1252:618 26

2. Žabiny Brno 13 11 2 1058:811 24

3. BLK Slavia Praha 13 10 3 993:915 23

4. KP TANY Brno 13 9 4 1009:939 22

5. Levhartice Chomutov 14 7 7 1041:995 21

6. Sokol Hradec Králové 13 6 7 920:961 19

7. DSK Basketball Brandýs 14 3 11 839:1170 17

8. SBŠ Ostrava 13 3 10 824:1003 16

9. Slovanka 14 3 11 919:1187 16

10. KARA Trutnov 14 2 12 892:1148 16

