close info Zdroj: Jan Bartoš zoom_in Petr KapitulčinVe hře byl také B tým. Jak si ten vedl a jak fungovala provázanost s áčkem? Pro naše mladé hráčky a odchovankyně jsme hledali minutáž v republikové ženské soutěži, jelikož v blízkém okolí nebyl tým, kde by mohly tyto zkušenosti získávat. Dařilo se nám nad očekávání, nakonec jsme se v play off probojovali až do finále druhé ligy. Pro letošek jsme se ale s ohledem na odchod spousty hráček (většinou ze studijních důvodů) rozhodli přenechat naše místo v soutěži partnerskému Jičínu, kde některé naše mladé hráčky budou nadále druhou ligu hrát.

Petře, jak byste zhodnotil loňskou sezonu z pohledu ženského A týmu, který se po dvouleté pauze představil v play off Chance ŽBL? Nazval bych ji střídavě oblačnou. Samozřejmě jsme rádi, že jsme se po dvou letech vrátili do play off, ale před sezonou jsme věřili ve větší počet výher. S ohledem na průběh ročníku jsme samozřejmě nakonec byli rádi, že jsme se vyhnuli play out, ale z celkového hlediska jsme určitě čekali více.

Už tento pátek naplno vstoupí basketbalový klub Loko Trutnov do dalšího mistrovského ročníku a jak na tom podkrkonošský oddíl je, co se v něm změnilo a jakou sezonu od sebe očekává, na to Krkonošskému deníku odpovídal sportovní manažer Petr Kapitulčin, zároveň šéftrenér sportovního centra mládeže.

Sám jste šéftrenérem trutnovské mládeže. Jaké její úspěchy byste rád vyzdvihl?

Tak nejvíce asi fakt, že juniorky i kadetky již dvacet let nepřetržitě hrají nejvyšší soutěž. To je něco, čím se kromě nás můžou pochlubit jen brněnské Žabiny a na město okresního formátu je to v podstatě něco neuvěřitelného. Druhým výrazným úspěchem je skutečnost, že při sledování statistiky, ve kterém klubu poprvé hráčky ŽBL okusily dorosteneckou extraligu, tak nejvíce takových hráček je z trutnovského SCM. Několik hráček zde bylo pouze rok a pak se vydaly na střední školu mimo Trutnov, drtivá většina ale v Trutnově prošla kadetkami i juniorkami a následně se prosadila také v ŽBL. Jak v našem dresu, tak následně i u ligové konkurence.



Vraťme se ale k ženskému A týmu. V létě došlo ke změně na střídačce. Popište, co bylo důvodem a kde jste jméno nového kouče hledali.

Vyhodnotili jsme si loňskou sezonu a došli k názoru, že je potřeba personální změny. Trenéru Kucsovi určitě nejde vytknout nedostatek basketbalové odbornosti, z hlediska týmového a výsledkového na naší straně ale spokojenost nebyla. Hledali jsme tak trenéra, který bude mít zkušenosti s nejvyšší soutěží, dobře jazykově vybaveného, a zároveň komunikativního s velkou zkušeností z vedení ženského kolektivu. Věřím, že v Jánu Hrickovi jsme takového člověka našli.

Kádr Kary Trutnov

(číslo, jméno, věk, pozice, výška) 1 Devon Nicole Brookshireová

30 let | P | 189 cm

2 Anna Jedličková

20 let | R | 163 cm

4 Natálie Vlčková

21 let | K | 179 cm

5 Barbora Soukupová

20 let | R | 173 cm

7 Tereza Strýčková

18 let | P | 186 cm

10 Tereza Plašilová

18 let | R | 178 cm

11 Breon Mishea Gunnelsová

25 let | K | 185 cm

14 Amanda Cecilia Kantzyová

28 let | P | 188 cm

15 Kayleigh Thao My Truongová

23 let | R | 174 cm

16 Lenka Křivská

18 let | R | 167 cm

18 Aneta Finková

21 let | R | 163 cm

19 Deana Stoyanovska

20 let | R | 170 cm

25 Sara Rokkanenová

28 let | K | 178 cm

41 Anna Zahradníková

17 let | K | 174 cm

Více než dva roky je trutnovský ženský basketbal zpátky pod značkou KARA. Co se od té doby v oddíle změnilo?

Máme v ŽBL vyšší ambice. Poslední roky jsme hráli ligu s jednoznačně nejmenším rozpočtem, v podstatě jen díky podpoře města. Nyní po vstupu silného partnera a dalších sponzorů už nechceme každý rok bojovat jen o holé přežití, ale míříme do vyšších pater tabulky.

To se ale prozatím nedaří. Kde vidíte důvod?

Zásadní důvody jsou asi dva. Prvním je stabilizace kádru, která se loni vůbec nevydařila. Z různých důvodů během roku skončilo velké množství hráček a tým se neustále znovu sehrával. Věřím, že letos po úpravě kompetencí a volbě nového trenéra budeme v tomto aspektu výrazně úspěšnější. A to přesto, že několik českých hráček se i na základě loňského ročníku rozhodlo pokračovat v kariéře v zahraničí nebo u konkurence.



Jaký je další důvod?

Druhým důvodem je fakt, že česká soutěž je kvalitní a poslední dva roky její úroveň ještě masivně narostla. Musíme si uvědomit, že jde dle hodnocení FIBA o pátou nejlepší soutěž v Evropě, ve které hrají i hráčky z WNBA. Že jde o soutěž, kde jeden tým hraje Euroligu a pravidelně v ní útočí na medailová místa. Druhý o ní zase usiluje, tedy patří mezi minimálně nejlepších devatenáct týmů v Evropě. Dva týmy hrají Eurocup a další tři startují ve Středoevropské lize. První čtyři celky tak hrají v kvalitnějších evropských soutěžích, než mužský Nymburk. Pokud bych to přirovnal k fotbalu, tak ženská basketbalová liga je co do kvality Bundesligou a soutěží v ní Bayern, Dortmund, Leverkusen, Lipsko a další účastníci evropských pohárů, a to v zemi, která je na hraně čtvrtého a pátého místa v koeficientech. Náš rozpočet sice narostl, ale stále je reálně jeho výše zřejmě kolem sedmého až osmého místa. To ale neznamená, že se chceme s podobným umístěním spokojit, právě naopak.



Je samozřejmostí, že se rok co rok mění kádry jednotlivých družstev. Jakých změn doznal ten Trutnovský?

Jde o největší změnu za poslední roky. Některé hráčky skončily již v průběhu loňského ročníku, další odešly po sezoně. Z českých hráček a odchovankyň jde konkrétně o Gaislerovou s Borsovou, které obě odchází na Pyrenejský poloostrov, Královou, jež posílila Hradec Králové a Linhartovou, která s ohledem na studia bude hrát jen nižší soutěže. Z českých hráček tak zůstaly v podstatě jen Finková, která ale s ohledem na těžké zranění nebude na začátek sezony k dispozici, Plašilová a Strýčková. Samozřejmě jsme jednali s několika zkušenými českými hráčkami, ale těch bylo letos na trhu relativně málo a vybraly si většinou možnost hrát v týmu, který startuje v evropském poháru nebo je blíže jejich bydlišti. Tým tak doplnily mladé talentované hráčky Vlčková, Soukupová a Jedličková, které mají zkušenosti z mládežnických reprezentací a zároveň předpoklady, aby se v české nejvyšší soutěži prosadily. Po dlouhé době půjde o české hráčky, které jsme si sami nevychovali v mládeži. A k tomu jsme tým doplnili o cizinky.



close info Zdroj: Jan Bartoš zoom_in Hráčský kádr včetně trenérské pozice doznal o letní pauze mezi dvěma soutěžními ročníky hromady změn.

Těch bude v týmu nakonec šest, což je nezvykle vysoké číslo.

Ano, to je pravda. Rádi bychom měli více Češek jako jádro týmu, ale jak jsem již předeslal, sedm družstev hraje evropské poháry a ty jsou zatím pro Češky atraktivnější. A to nejen evropskou soutěží, ale také předchozími výsledky či studijními možnostmi a polohou města. K tomu je potřeba dodat, že většina hráček, které byly volné pro tuto sezonu, hrály v té loňské v Praze. Navíc vznikl v ŽBL jako desátý tým projekt pro mladé hráčky, což nám paradoxně v možnostech angažovat další Češky také nepomohlo. Protože jsme nenašli dostatek kvality v Čechách, tak jsme se museli podívat do ciziny, podobně jako to dělají i jiné sporty. Vždyť například fotbalová Sparta postoupila do Champions League vítězstvím v zápase, kdy v úvodní jedenáctce bylo osm cizinců a následně další přicházeli z lavičky. Abychom udrželi alespoň nějakou kostru týmu, tak jsme intenzivně jednali s loňskými oporami Devon Brookshire a Sarou Rokkanen a jsem rád, že obě budou v našem týmu pokračovat i v následujícím ročníku.



Jaké by tedy měl mít klub ambice v ročníku 2024/2025?

Chceme překvapit a nejen postoupit do play off, ale ve čtvrtfinále mít šanci třeba i postoupit dál, nebo alespoň hrát ve vyřazovacích bojích důstojnou roli. Což znamená zkusit být po dlouhodobé části do šestého místa a vyhnout se euroligovým soupeřům. Je to cíl ambiciózní, znamená to dostat pod sebe v tabulce minimálně dva týmy hrající evropský pohár. Navíc v sezoně, kdy naši loňští tabulkoví sousedé Brandýs nad Labem a Ostrava opravdu výrazně posílili a v přípravě mají skvělé výsledky. Ale bez odvážných cílů se neposuneme. Chceme bavit naše diváky a vrátit do Trutnova správnou basketbalovou horečku, k tomu potřebujeme více radosti z vítězství. Věřím, že i přes velkou kvalitu ligy můžeme kohokoliv od třetího místa níže nejen potrápit, ale třeba i porazit.