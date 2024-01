Na přelomu roku došlo k odchodu tří zámořských hráček a příchodu tří jiných posil do sestavy trutnovských basketbalistek. Výsledky ale zatím rošáda nepřináší. Po ligovém souboji se Slavií a pohárovém duelu s Brnem padla Kara také ve třetím lednovém utkání v hale Brandýsa nad Labem.

Ani slova trenéra Richarda Kucsy nepomohla ke zdolání nováčka v utkání 13. kola Chance ŽBL. | Foto: Jan Bartoš

Hned dvě trutnovské basketbalistky si v pátečním utkání na palubovce Brandýsa nad Labem připsaly double-double. Michaela Gaislerová k šestnácti bodům přidala deset doskoků, podobný počin se povedl jedné z lednových posil Devin Brookshireové (13+12). Ani tyto osobní statistiky ale na výhru v důležitém utkání nestačily. Kara prohrála rozdílem deseti bodů a soupeř po třetím vítězství v sezoně poskočil již na sedmou příčku vyrovnané druhé poloviny tabulky.

Jediným pozitivem je fakt, že po říjnovém domácím vítězství 84:63 má Kara se soupeřkami lepší vzájemnou bilanci, která by teoreticky mohla rozhodovat o konečném umístění po základní části soutěže.

Pohárová stopka. Trutnovská Kara se do československého finále neprobojovala

Chance ŽBL - 13. kolo

DSK Basketball Brandýs - Kara Trutnov 68:58 (22:13, 32:31, 50:44)

Body: Murrayová 19, Johnsonová 16, Burdgessová 14 (11 doskoků), Ebenhöhová 10, Pitrová 5, Vrančičová a Durdová 2 - Gaislerová 16 (10 doskoků), Rusiňáková 15, Brookshireová 13 (12 doskoků), Konstantinova 7, Borsová 4, Linhartová 3. Rozhodčí: Jeřáb, Musil, Kult. Fauly: 19:11. Trestné hody: 9/8 - 18/13. Trojky: 4:3. Diváci: 200.

Domácí celek má ve svém středu čtyři zahraniční hráčky a právě tři Američanky byly hlavními strůjkyněmi zasloužené výhry Středočešek. Murrayová, Johnsonová a Burdgessová nasázely Trutnovu dohromady 49 bodů a výrazně se tak podílely na potřebném výsledku.

Už první čtvrtinu domácí hráčky jasně ovládly, když se pak ale Kara zmátořila a dokázala dokonce stav překlopit na svoji stranu, zdálo se, že by mohla utkání zvládnout. Opak byl však pravdou. Ve druhé půli už to byl zase soupeř, který na palubovce vládl, v jedné chvíli vedl dokonce už rozdílem osmnácti bodů a bitvu o pozici zaručující účast v play off k radosti dvou stovek diváků v hale zvládl.

„Tři americké hráčky soupeře daly ve druhém poločase více bodů než celé naše družstvo a rozhodly zápas. My jsme se nemohli trefit. Jdeme dál, musíme se z toho dostat a tvrdě pracovat,“ řekl po utkání trenér trutnovské Kary Richard Kucsa.

V dalším kole Chance ŽBL se Kara představí v pátek 19. ledna na vlastní palubovce, kde od 18.30 přivítá Levhartice Chomutov.

V sobotu se hrají další duely 13. kola: KP TANY Brno - Žabiny Brno, Levhartice Chomutov - SBŠ Ostrava a ZVVZ USK Praha - Slovanka. Utkání BLK Slavia Praha - Sokol Hradec Králové bylo odloženo.

Aktuální tabulka

1. ZVVZ USK Praha 12 12 0 1155:583 24

2. Žabiny Brno 12 10 2 976:740 22

3. KP TANY Brno 12 9 3 938:857 21

4. BLK Slavia Praha 12 9 3 905:848 21

5. Levhartice Chomutov 12 6 6 908:856 18

6. Sokol Hradec Králové 12 5 7 848:918 17

7. DSK Basketball Brandýs 13 3 10 796:1098 16

8. KARA Trutnov 13 2 11 829:1084 15

9. Slovanka 12 3 9 817:1002 14

10. SBŠ Ostrava 12 2 10 748:934 14