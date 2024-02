Basketbalistky Kary v sobotu nestačily na soupeře, který letos v EuroCupu dokázal porazit tureckou Antalyi nebo v úvodním utkání play off francouzský Montpellier. První ligový start si proti výbornému soupeři připsala Viktorie Kulichová.

Souboj brněnského KP TANY s trutnovskou Karou byl rozhodnut velice brzy. Domácí celek byl střelecky jednoznačně lepší. | Foto: bktrutnov.cz

Program 15. kola Chance ŽBL zavedl basketbalistky Trutnova na palubovku úspěšného účastníka letošního Eurocupu týmu KP TANY Brno. Třetí celek aktuálního pořadí nejvyšší domácí soutěže v utkání nic nepodcenil. Kara sice zvládla úvodní vteřiny zápasu, na chvíli se ocitla ve vedení 2:3, bylo to však v utkání naposledy, kdy moravský celek ve skóre ztrácel.

Ba co víc. Drtivým útokem domácí hráčky vyhrály už první čtvrtinu 29:12 a v poločasové přestávce bylo o vítězi duelu rozhodnuto (54:22).

logo ženského týmuZdroj: bktrutnov.czPo přestávce už Východočešky tolik bodů neobdržely, přesto padly rozdílem propastných osmačtyřiceti bodů. Brňanky si zápas doslova užívaly, nastřílely během něho 14 (!) trojek. Nejlepší střelkyní byla s dvaadvaceti body Galíčková, které zdatně sekundovaly Kopecká se Svatoňovou. Na straně poražených si dvojciferný počet bodů připsaly pouze Králová (12) s Gaislerovou (10).

Svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy zapsaly pátou ligovou prohru v řadě a zůstávají tak na poslední desáté pozici. Ve středu 14. února ale dostanou jedinečnou příležitost, jak se z této příčky posunout. Na domácí palubovce přivítají SBŠ Ostrava (19.00).

Chance ŽBL – 15. kolo

KP TANY Brno – KARA Trutnov 91:43 (29:12, 54:22, 72:30).

Body: Galíčková 22, A. Kopecká 17, Svatoňová 16, Šotolová 9, Hynková 7, Malíková 6, Vondráčková a Švarcová 4, Koppová a Trávníčková 3 - Králová 12, Gaislerová 10, Brookshireová a Konstantinova 8, Borsová 4, Finková 1. Rozhodčí: Zatloukal, Komprs, Zavřel. Fauly: 13:17. Trestné hody: 17/15 – 11/9. Trojky 14:2. Technické chyby: 0:1 (Konstantinova). Diváci: 300.

Ohlasy na utkání

Marcela Krämer, trenérka KP TANY Brno: „Myslely jsme si, že Trutnov bude klást větší odpor. Máme radost, že jsme se vrátily po Česko-slovenském poháru v Piešťanech i přes únavu a deku, která na nás dolehla, k naší hře a mohla jsem dát příležitost juniorkám.“

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Domácí tým zlomil výsledek ve svůj prospěch hned v první čtvrtině. Brno mělo střelecký večer, k tomu jsme mu pomohli chybami i my. Také jsme se dostali do střeleckých pozic, ale nejsme schopni dát koš, to nás brzdí.“

Zdroj: Youtube

Aktuální tabulka

1. ZVVZ USK Praha 15 15 0 1454:719 30

2. KP TANY Brno 15 11 4 1196:1055 26

3. BLK Slavia Praha 15 11 4 1119:1110 26

4. Žabiny Brno 14 11 3 1118:889 25

5. Levhartice Chomutov 15 7 8 1110:1080 22

6. Sokol Hradec Králové 15 7 8 1076:1115 22

7. DSK Basketball Brandýs 15 4 11 931:1250 19

8. SBŠ Ostrava 14 3 11 897:1099 17

9. Slovanka 15 3 12 999:1279 17

1.0 KARA Trutnov 15 2 13 935:1239 17