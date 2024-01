Basetbalistky Trutnova se již v tomto soutěžním ročníku mohou soustředit výhradně na boje v Chance ŽBL. Z Českého poháru je totiž v úterý vyprovodilo favorizované KP TANY Brno.

Mezi ligovými souboji v Chance ŽBL vstoupil v úterý trutnovským basketbalistkám do cesty pohárový duel s KP TANY Brno. K postupu nakonec dohlédly hostující hráčky. | Foto: Jan Bartoš

Ani zlepšený výkon oproti ligovému souboji s pražskou Slavií nestačil svěřenkyním trenéra Richarda Kucsy na postup do semifinále Českého poháru. Hostující tým KP TANY Brno, jemuž v tabulce Chance ŽBL patří třetí příčka a v Eurocupu se dostal ze základní skupiny do play off, potvrdil roli favorita a postoupil do finálového turnaje Československého poháru. Ten se uskuteční ve dnech 26. - 28. ledna v Piešťanech jako jedna z akcí připomínající 100. výročí basketbalu v Česku a na Slovensku za účasti čtyř českých a čtyř slovenských celků. Při něm bude zároveň dekorován vítěz Českého poháru.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Čtvrtfinále Českého poháru

KARA Trutnov - KP TANY Brno 53:74 (13:17, 25:37, 38:57)

Body: Gaislerová 15, Konstantinova 13, Borsová 8, Rusiňáková 7, Brookshireová 5, Finková 3, Linhartová 2 - Šotolová 17, Malíková 15, Svatoňová 12, Kucowskiová 10, A. Kopecká 8, Galíčková 6, Hynková 4, E. Kopecká 2. Rozhodčí: Melichárek, Musil, Peterková. Fauly: 19:15. Trestné hody: 16/15 - 16/9. Trojky: 6:3. Diváci: 120.

Slavia nad síly obměněného kádru. Karu střelecky přemohly tři nejlepší Pražanky

Trutnovu znovu chyběly zraněné opory Sara Rokkanenová s Terezou Královou a týmu vůbec nevyšel nástup do zápasu, kdy rychle prohrával 3:13. Pak ale domácí celek zvedl hlavu a dokázal se dotáhnout na 13:15. Další výpadek pak zřejmě rozhodl o zápase. KP Brno odskočilo ze stavu 18:20 desetibodovou šňůrou na 18:30 a tento rozdíl se už domácím nepodařilo navzdory snaze umazat.

logo ženského týmuZdroj: bktrutnov.czVe třetí čtvrtině navíc svěřenkyně hostující trenérky Marcely Krämerové zvýšily vedení na 22 bodů 33:55. KARA přesto ještě zabojovala, zabrala v obraně a snížila v úvodu poslední čtvrtiny na 45:58. Když už to vypadalo, že by zápas ještě mohl dostat zajímavou zápletku, přišly další trutnovské ztráty a brněnský favorit bezpečně doplul na vítězné vlně k místenkám do Piešťan.

Při federálním basketbalovém setkání v Diplomat Aréně se tam představí s Chomutovem, Hradcem Králové, Piešťany, Ružomberokem, Banskou Bystrycí a pravděpodobně Košicemi (na Slovensku rozhoduje o účastnících Československého poháru umístění po základní části extraligy, poslední kolo je tam na programu v sobotu 13. ledna). Kdo bude posledním českým zástupcem, se mělo rozhodnout v úterním televizním utkání Žabiny Brno - BLK Slavia Praha. Kvůli velké marodce hostujícího družstva se ovšem zápas neuskutečnil.

Kara se s pohárem loučí, již v pátek 12. ledna ale nastoupí k velice důležitému zápasu 13. kola Chance ŽBL v Brandýse nad Labem, který v neděli vyhrál v Ostravě a všechny tři celky se se dvěma výhrami srovnaly na spodku tabulky.