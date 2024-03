Dvě trutnovské basketbalistky dokázaly na palubovce pražských vysokoškolaček dosáhnout na dvojciferný počet bodů. Oproti palebné síle soupeřek to však byl slabý odvar. Třeba domácí pivotka Emese Hofová totiž dosáhla na počet pětadvaceti bodů. Čtvrtfinále play off pokračuje v neděli v Trutnově.

Bulharka Karina Konstantinova (vlevo) se snaží v úvodním čtvrtfinále play off přejít přes soupeřku z USK Praha. | Foto: USK Praha/Luděk Šipla

Úvodními zápasy odstartovalo čtvrtfinále play off Chance ŽBL a ve hře byly po delší odmlce také hráčky Trutnova. Těm pořadí po dlouhodobé části nejvyšší domácí soutěže přisoudilo do cesty účastnice Final Four Euroligy a basketbalistky ZVVZ USK Praha tak byly samozřejmě obrovským favoritem.

Dle očekávání také Kara první part na pražské palubovce vysoko prohrála, za malé vítězství však lze považovat fakt, že od několikanásobných mistryň republiky neinkasovala stovku. To se navíc svěřenkyním trenéra Richarda Kucsy povedlo již podruhé během probíhající sezony.

Druhé utkání série se hraje v neděli od 18 hodin na palubovce trutnovské sportovní haly při ZŠ Komenského a pro podkrkonošský tým půjde o poslední domácí zápas v ročníku.

Čtvrtfinále play off Chance ŽBL – 1. zápas

ZVVZ USK Praha – Kara Trutnov 94:37 (29:9, 50:15, 67:26)

Body: Hofová 25, Magbegorová 16, Condeová 15, Přibylová 11, Voráčková a Petlanová 7, Šípová 6, Andělová 5, Cazorlaová 2 – Brookshireová 11, Rokkanenová 10, Konstantinova 9, Rusiňáková 3, Gaislerová a Borsová 2. Rozhodčí: Bohata, Holubek, Hecl. Fauly: 12:17. Trestné hody: 13/10 – 5/5. Trojky: 6:4. Diváci: 4:4. Stav série: 1:0.

Domácí celek vstoupil do utkání s obrovskou chutí, v první čtvrtině získal propastný náskok dvaceti bodů a poločas vyhrál drtivě 50:15. „Hráčky USK od začátku zápasu dominovaly a ukázaly svoje kvality. My jsme nastoupili s příliš velkým respektem,“ popisoval vstup do zápasu trutnovský lodivod Richard Kucsa.

Bylo zřejmé, že ve druhé půli bude vývoj zápasu jen otázkou výše trutnovské porážky, v tomto ohledu ale přišlo ze strany hostující sestavy k výraznému zlepšení. „Po přestávce jsme se zlepšili, za to jsem rád, a doufám, že ve druhém utkání série ukážeme ještě větší zlepšení,“ dodal k druhé polovině utkání trenér Kary.

Úvodní zápasy zbylých tří čtvrtfinálových sérií byly pochopitelně vyrovnanější. Ba co víc. Dvě utkání skončila rozdílem jediného bodu: Žabiny Brno – SBŠ Ostrava 81:54, Slavia Praha – Hradec Králové 70:71, KP Brno – Chomutov 83:82.

Měl pravdu. Oproti prvnímu poločasu inkasovaly Východočešky o šest bodů méně, hlavně byly ale odvážnější v koncovce, když ve třetí i čtvrté čtvrtině zaznamenaly po jedenácti bodech.

Aneta Finková po zraněníZdroj: USK Praha/Luděk ŠiplaNejlepšími střelkyněmi týmu v zápase byly Brookshireová (11), Rokkanenová (10) a Konstantinova (9), na straně soupeřek hrála prim nizozemská pivotka Emese Hofová, která k pětadvaceti bodům přidala deset úspěšných doskoků. Ostatně double-double zaznamenala také její spoluhráčka Magbegorová (16+15).

Trutnovský tým utkání bohužel dohrával bez zraněné Anety Finkové. Po dvou dnech odpočinku se oba soupeři znovu střetnou v neděli od 18.00 ve sportovní hale při ZŠ Komenského.