Vyřazovací část Chance ŽBL tentokrát nebude bez trutnovských basketbalistek. Podkrkonošský celek si účast ve čtvrtfinále play off vybojoval v hodině dvanácté, když v závěrečném kole nadstavbové části zvítězil na palubovce Brandýsa nad Labem 85:60.

Basketbalistky Trutnova a Brandýsa nad Labem v sezoně svedly klíčové bitvy o účast v play off. Uspěly Východočešky. | Foto: Jan Bartoš

V nadstavbové skupině A2 šlo pro Východočešky o druhé vítězství. Po domácím úspěchu se Slovankou tým trenéra Kucsy zvládl i druhý klíčový part a v hale nováčka od druhé čtvrtiny dominoval.

logo ženského týmuZdroj: bktrutnov.czVe středočeské hale šlo navíc o vůbec první venkovní výhru Trutnova v sezoně. Díky ní skončila Kara v tabulce na osmé pozici a ve čtvrtfinále ji čeká nejsilnější možný protivník - účastník Final Four Euroligy ZVVZ USK Praha. Série hraná na tři vítězství odstartuje ve čtvrtek 21. března v hlavním městě, druhý zápas bude v neděli 24. března od 18 hodin hostit sportovní hala při ZŠ Komenského.

Hráčky Brandýsa namísto play off čekají duely play out proti Slovance. Poražený z této série se nevyhne baráži o setrvání v nejvyšší domácí soutěži.

Chance ŽBL, skupina A2 - 4. kolo

DSK Basketball Brandýs n. L. - Kara Trutnov 60:85 (22:22, 37:48, 44:70)

Body: Burdgessová 11, Johnsonová 10, Vrančićová 8, Ceralová 7, Murrayová 5, Durdová, Najbrtová, Klokočníková, Ebenhöhová a Šťovíčková 3, Maršíková a Pitrová 2 - Brookshireová 28, Králová 17, Rokkanenová 13, Konstantinova a Finková 6, Gaislerová 5, Rusiňáková 4, Plašilová, Borsová a Linhartová 2. Rozhodčí: Scholze, Vošahlík, Melichárek. Fauly: 21:23. Trestné hody: 24/16 - 36/28. Trojky: 2:5. Pět osobních chyb: 1:0 (Maršíková). Diváci: 215.

Přímý souboj o osmou pozici zaplnil brandýsskou halu do posledního místa a domácí příznivci hnali svůj tým za historickým úspěchem. Ještě po úvodní vyrovnané desetiminutovce každý z diváků mohl doufat ve vítězný part, od druhé čtvrtiny už byl ale na palubovce pouze jeden tým.

Byly jim hostující hráčky, kterým rozhodující bitva vyšla na výbornou. Skvělý výkon znamenal místy vedení až o třicet bodů. Hvězdou utkání byla Devon Brookshireová, autorka 28 bodů, jíž bodově sekundovaly Králová (17) s Rokkanenovou (13). Na doskocích zase zářily Gaislerová (10) a Konstantinova (9).

Ohlasy trenérů

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: Mám radost, že se nám podařilo postoupit do play off, hráčkám gratuluji k předvedenému výkonu a vítězství.

Richard KucsaZdroj: Jan BartošNa zápas jsme se hodně připravovali, velmi jsme ho chtěli vyhrát a jsem rád, že se nám to podařilo. Rozhodla naše obrana ve druhém poločase. Podali jsme kolektivní výkon. Zápasy v play off proti USK Praha jsou pro nás basketbalovým svátkem a takovou malou odměnou na konci této sezony. USK dlouhodobě patří mezi nejlepší družstva v Evropě, zaslouží si velký kredit a uznání za práci a výsledky, které produkují," dodal trutnovský kouč.

Dan Kurucz, trenér DSK Basketball Brandýs nad Labem: Gratuluji Trutnovu, vyhrál zaslouženě, byl odvážnější, víc pronikal do vymezeného území. Náš sen byl postoupit do play off, ale Trutnov byl prostě lepší. Budeme se muset soustředit na boj o deváté místo se Slovankou.

Konečná tabulka skupiny A2

6. Levhartice Chomutov 22 12 10 1682:1597 34

7. SBŠ Ostrava 22 8 14 1541:1736 30

8. Kara Trutnov 22 5 17 1439:1737 27

9. DSK Basketball Brandýs 22 4 18 1367:1890 26

10. Slovanka 22 4 18 1504:1894 25