Basketbalistky trutnovské Kary skvělým vstupem do nedělního druhého utkání čtvrtfinále play off Chance ŽBL přinutily trenérku USK Praha Natálii Hejkovou k oddechovému času. Po něm již duel nabral očekávaný scénář.

Podívejte se na pozápasové ohlasy hráček a trenérů po utkání druhého čtvrtfinále play off mezi Trutnovem a USK Praha. | Video: Kara Trutnov

Ve čtvrtfinálové sérii play off Chance ŽBL basketbalistky Trutnova podle očekávání prohrávají po dvou zápasech s USK Praha 0:2. Ani ve druhém utkání ale ostudu neudělaly, duel s jedním ze čtyř aktuálně nejlepších celků Euroligy si maximálně užily. Tentokrát padly rozdílem jednapadesáti bodů, gigantovi jich dovolily nastřílet „jen“ 86.

Přílišný respekt v úvodním poločase, zlepšení po přestávce a ubránění se stovce

Kdo v neděli dorazil do sportovní haly při ZŠ Komenského na druhé čtvrtfinálové utkání Kary s USK, byl v úvodních minutách svědkem něčeho, co se jen tak nevidí. Domácí hráčky do utkání vlétly s obrovskou chutí a nejen, že vstřelily první koš zápasu, navíc dokázaly dlouho vedení udržet. Od stavu 15:9 jako by se však favorit probudil, do konce čtvrtiny soupeřkám nedovolil jediný koš a stav otočil na 15:24.

Kara Trutnov versus USK PrahaZdroj: Jan BartošDruhá bodová série se vysokoškolačkám podařila ve druhé desetiminutovce, to když navyšovaly náskok z 19:31 na 19:42. Aby toho nebylo málo, pasáž bez bodového úspěchu si Kara vychutnala ještě dvakrát. Nejprve na přelomu obou poločasů (23:44 - 23:62), poté v průběhu druhé půle (27:64 - 27:78).

Pravda, mnoho úspěšných akcí pražský celek domácím nedovolil, jedinou hráčkou, která zaznamenala dvojciferný počet bodů byla Konstantinova, na straně soupeřek překonaly dokonce dvacetibodovou metu Hofová s Mabeborovou. S obranou ale jinak svěřenkyně trenéra Kucsy mohly být spokojené. Vždyť méně než 86 bodů obdržely od USK naposledy v roce 2016 a to už je pořádná doba.

Světlý poločas střídaly temné minuty. Beksa přestala trefovat a Nymburk trestal

Však se také Kara v závěrečných minutách dočkala poděkování také od věrného trutnovského publika. To kvitovalo nejen statečné vystoupení v dosavadním průběhu čtvrtfinále, ale také samotnou účast týmu v play off.

Účastník blížícího se Final Four Euroligy může ukončit sérii už v úterý 26. března. Třetí duel bude hostit doma na pražské Královce.

Chance ŽBL, čtvrtfinále play off - 2. zápas:

Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha 35:86 (15:24, 23:48, 27:66)

Body: Konstantinova 10, Gaislerová 7, Rusiňáková, Linhartová a Rokkanenová 4, Brookshireová, Plašilová a Strýčková 2 - Hofová 24, Magbeborová 21 (12 doskoků), Condeová 14, Cazorlaová 8, Andělová 7, Voráčková 6, Přibylová a Šípová 3. Rozhodčí: Linhart, Scholzová, Renc. Fauly: 21:11. Trestné hody: 6/5 - 17/16. Trojky: 2:6. Pět osobních chyb: 2:0 (Rusiňáková, Linhartová). Diváci: 310. Stav série 0:2.

Ohlasy na utkání

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Po prvním zápase na USK jsme si řekli, že chceme v domácím prostředí do toho vletět a aspoň chvíli být ve vedení, což se stalo. USK potom logicky přitvrdil a nůžky mezi soupeři se rozevíraly víc a víc. Měli jsme některé světlé momenty, za to jsem rád. Děkujeme divákům, že nás celou sezonu povzbuzovali, v zápasech to bylo cítit.“

Richard Kucsa při koučinkuZdroj: Jan BartošMartin Pospíšil, asistent trenérky ZVVZ USK Praha: „Trutnov má dobrý tým, je dobře koučovaný. Nebylo to nějaké překvapení, spíš byl překvapením náš výkon, který jsme podali v prvním poločase. Ten nesplňoval standardy tak kvalitního týmu jako jsme my. Ve druhém poločase už byl přístup diametrálně odlišný, koncentrace na každou činnost byla jiná. Plnili jsme to, co máme, byl to přesně výkon, který máme podávat v takových zápasech.“

Tereza Plašilová, hráčka Kary Trutnov: „Posbírala jsem cenné zkušenosti, jsem hrozně ráda za to, že jsem si mohla zahrát proti tak dobrému celku. Chtěly bychom poděkovat divákům, kterých chodí v Trutnově hodně. Hodně si vážíme jejich podpory, jsme za to vděčné.“

Veronika Šípová, hráčka ZVVZ USK Praha: „Do zápasu jsme vstoupily špatně, neplnily jsme to, co jsme měly. Do druhého poločasu jsme už nastoupily o 100 procent koncentrovaněji, plnily jsme pokyny v obraně, měly jsme více doskoků, už to byl náš basket tak, jak jsme ho měly hrát.“

Vývoj dalších čtvrtfinálových sérií

SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 64:81 (stav série 0:2), Chomutov - KP Brno 79:70 (stav série 1:1), Hradec Králové - Slavia Praha 70:71 (stav série 1:1).

