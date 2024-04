Basketbalový oddíl Lokomotivy Trutnov se pomalu loučí s mistrovským ročníkem 2023/2024 a úvodní dny čtvrtého měsíce v roce přinesly do Podkrkonoší slušnou porci dobré nálady.

Trutnovské žákyně si také v příštím soutěžním ročníku zahrají nejvyšší extraligu. Pomohly si výhrami v závěru sezony. | Foto: BK Loko Trutnov

První dubnový víkend potěšil příznivce hned několika trutnovských celků. Ženská rezerva v něm postoupila do semifinále II. ligy, kadetky nečekaně dvěma výhrami zachránily nejvyšší soutěž, mladší žákyně si tři zápasy před koncem uhrály účast v nejvyšší soutěži na příští rok a závěrečný turnaj o umístění vyhrál i nejmladší tým basketbalového oddílu, mix nejmladšího minižactva.

Tak přece padla stovka. Kara zakončila sezonu na palubovce evropského velkoklubu

Druholigové ženy postoupily do semifinále

Čtvrtfinálová série s velice kvalitním protivníkem, Basketem Ostrava, se nakonec smrskla na jedno utkání. Ostravský celek nastoupil do prvního duelu oslaben, přesto podal velice statečný a kvalitní výkon, který ale na silnou sestavu Trutnova nestačil. S ohledem na počet zdraví svých hráček se následně vedení Basketu Ostrava rozhodlo k odvetě do Trutnova již nepřicestovat mladý trutnovský tým postoupil do semifinále. V tom se utká s týmem Brandýsa nad Labem 20. (doma) a 21. dubna (venku).

Basket Ostrava – Loko Trutnov B 68:85 (16:17, 32:40, 50:61)

Body Trutnova: Králová 16, Linhartová a Plašilová 14, Šmahelová a Borsová 12, Strýčková 10, Křivská 5, Keliarová 2.

Kadetky zachránily extraligu

Z nevýhodné pozice vstupovaly do posledního víkendu kadetky. V boji o záchranu extraligy ale nejprve v sobotu přehrály pražskou Slovanku o sedmnáct bodů a o den později šokovaly své soupeře v boji o udržení jednobodovou výhrou nad Ústím nad Labem. Nejvyšší soutěž do sedmnácti let se tak bude hrát v Trutnově i příští rok, tedy po jednadvacáté v řadě! Touto naprosto unikátní bilancí se kromě Trutnova mohou pochlubit jen brněnské Žabiny.

Kadetky Trutnova nepříliš vydařenou sezonu vylepšili dvěma výhrami na začátku dubna.Zdroj: BK Loko Trutnov

Loko Trutnov - Basket Slovanka 52:35 (15:3, 24:14, 42:25)

Body Trutnova: Sedlářová 14, Zahradníková 10, Černá 8, Kamitzová 6, Nováková a Naarová 5, Kyralová a Přídová 2. Loko Trutnov – Sluneta Ústí n. L. 49:48 (13:16, 33:26, 37:36)

Body Trutnova: Nováková 17, Sedlářová 15, Zahradníková 7, Černá 6, Kamitzová 4.

Mladší žákyně si zajistily ligu starších žákyň

Sobotním vítězstvím v Mladé Boleslavi si již tři kola před koncem zajistily mladší žákyně účast mezi nejlepšími v kategorii U15 pro příští sezonu, jelikož nemohou v ligové skupině B skončit na horší než čtvrté pozici. O den později přidaly další výhru proti Spartě, tentokrát v domácím prostředí.

AŠ Mladá Boleslav – Loko Trutnov 33:74 (12:10, 17:29, 25:49)

Body Trutnova: Trejbalová 15, Procházková 14, Malá 12, Christlová 10, Rozsívalová 8, Schreiberová a Prokůpková 4, Kuželová, Křivková a Schubertová 2, Balánová 1. Loko Trutnov – BA Sparta 66:41 (17:15, 35:23, 45:31)

Body Trutnova: Rozsívalová 16, Procházková 13, Christlová a Prokůpková 8, Schubertová 7, Malá 4, Trejbalová a Sedláčková 3, Kuželová a Křivková 2.

Sokoli chtějí zpět do NBL. Teď usilují o prvoligové finále, rozhodne středa

Minižactvo zvítězilo v závěrečném turnaji

Úspěšný víkend mají za sebou i chlapci a děvčata z mixu nejmladšího minižactva. V závěrečném turnaji o 4. – 6. místo ve Východočeském přeboru přehráli v domácí hale nad týmy Havlíčkova Brodu i Nové Paky.

Nejmladší tým trutnovské Lokomotivy taktéž zapisoval na začátku dubna úspěchy.Zdroj: BK Loko Trutnov