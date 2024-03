Tak přece padla stovka. Kara zakončila sezonu na palubovce evropského velkoklubu

Dohromady 109 bodů nastřílely basketbalistky Trutnova v šesti dnech soupeřkám z hlavního města republiky. Účastnice Final Four Euroligy oplácely 280 body a v sérii jedinkrát zaznamenaly stobodovou metu. Povedlo se jim to až ve třetím utkání čtvrtfinálové série play off.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Basketbalistky trutnovské Kary ve čtvrtfinále play off Chance ŽBL statečně vzdorovaly největšímu favoritovi na zisk titulu. Ve třech duelech nastřílely dohromady 109 bodů, samy inkasovaly 280. | Foto: USK Praha/Luděk Šipla