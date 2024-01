Do úpické lánské tělocvičny, dějiště tradičního Vánočního turnaje trojic v basketbalu, se krátce před Silvestrem dostavilo deset družstev. Přesně tolik jako před třiceti lety, kdy se legendární mítink uskutečnil poprvé.

Na jednom ze snímků se po turnaji potkali finalisté. Jak vidno, nejvíce štěstí tentokrát v Úpici přinesly modré barvy dresů. | Foto: Petr Kalousek

Stejně jako v roce 1993 zvítězili hráči, kteří mají v úpické basketbalové kronice nejeden nesmazatelný zápis. Především z úspěšných tažení Krkonošskou ligou ÚBS. Tehdy to byli Petr Černý, Leo Štěpánský a Petr Večeř, v roce 2023 Jan Nývlt, Martin Kejzlar a Petr Jiříček.

Trosky z LvíčatZdroj: Jan BalcarPosledně jmenovaný se radoval z vítězství na „Vánočáku“ poprvé, zatímco jeho ostřílenější parťáci Nývlt s Kejzlarem uspěli počtvrté. Každý dvakrát, vždy za jiný tým: Trosky, respektive Lvíčata. Do třetice už společně v dresu havlovických Lvíčat. Název týmu, se kterým se vrátili na trůn, naznačuje leccos…

Ale pěkně od začátku. Zmiňovaných deset účastníků bylo rozděleno do pětičlenných skupin, kde se střetli systémem „každý s každým“. Grupu A opanovali obhájci loňského triumfu trutnovští Richmond, spolu s nimi do semifinále postoupili Tupouni. Ze skupiny B se do play off kvalifikovali XBallers Family 4fun (v čele s Alešem Dědkem, šestinásobným vítězem) a zmíněné Trosky z Lvíčat.

Takzvaně pod čarou zůstali loňští finalisté Young Blood i věrní aktéři povánočního driblováni Fans a Raptors. A také tři družstva, která byla složena z šikovných nadšenců ve věku 14 až 18 let. Ti se projevili jako velký příslib směrem k budoucnosti úpického basketu a třeba i tohoto turnaje. Každopádně panu tělocvikáři ze ZŠ Bratří Čapků, který byl koučinku mladých nadějí ochoten věnovat svůj volný čas i o prázdninách, patří velké poděkování.

Lukáš VincencZdroj: Jan BalcarZatímco semifinálové duely měly charakter jednoznačné převahy celků, které postoupily ze skupiny B, finálový mač byl napínavý do poslední vteřiny. Skončil 11:9 ve prospěch Trosek. Aleš Dědek si tak na rekordní sedmý titul musí minimálně rok počkat. Cenu pro nejlepšího kanonýra si potřetí za sebou vystřílel Lukáš Vincenc z celku Tupouni Ženy.

O hladký průběh soutěže se postaral pořadatelský oddíl basketbalu při TJ Sparta Úpice pod taktovkou ředitele turnaje Zdeňka Hrůzy.

Výsledky 31. ročníku Vánočního turnaje trojic v basketbalu

Skupina A

1. Richmond 63:23 8

2. Tupouni Ženy 57:50 6

3. Young Blood 33:37 4

4. Shooters 29:46 2

5. Grizzlies 23:49 0

Skupina B

1. Trosky z Lvíčat 65:22 8

2. XBallers Family 4fun 41:28 6

3. Fans Trutnov 31:42 4

4. Raptors 29:41 2

5. Swaggers 27:60 0

Semifinále: Trosky z Lvíčat – Tupouni Ženy 22:6, Richmond – XBallers Family 4fun 8:13. Utkání o 3. místo: Richmond – Tupouni Ženy 13:8. Finále: Trosky z Lvíčat – XBallers Family 4fun 11:9.

Konečné pořadí

1. Trosky z Lvíčat (Jan Nývlt, Martin Kejzlar, Petr Jiříček)

2. XBallers Family 4fun (Lukáš Vrťátko, Karolína Kuthanová, Michaela Urbanová, Aleš Dědek)

3. Richmond (Dominik Mach, Adam Šuhajda, Adam Prokopec)

4. Tupouni Ženy (Lukáš Vincenc, Zdeněk Hrůza, Jan Balcar, Lukáš Trdlikát)

5. Young Blood (Ivan Kriegler, David Rameš, Maty Lacko, Filip Kaplan)

6. Fans Trutnov (Břetislav Páv, Radek Blažek, Michal Valenta, Jan Kyncl)

7. Raptors (Martin Klučka, Jan Klučka, Tomáš Löbl)

8. Shooters (Lukáš Borský, Petr Absolon, David Balog, Evžen Balog)

9. Grizzlies (Jakub Doležal, Tomáš Scholz, Alex Nguyen, Michal Kuba, Patrik Řezníček)

10. Swaggers (Libor Trdlikát, Jakub Sixta, Jakub Husák)

Tradičně nemohla scházet ani společná fotografie všech účastníků turnaje.Zdroj: Petra Nývltová

Okénko do historie turnaje

Přehled vítězů - jednotlivci (1993-2023), aneb Jen 60 lidí na světě si může říct: „Vyhrál jsem úpickej Vánočák“

6x Miloš MACH, Aleš DĚDEK

5x Petr ČERNÝ, Patrik NGUYEN, Filip RAIS

4x Zdeněk HRŮZA, David ZEMAN, Jan NÝVLT, Martin KEJZLAR



3x Jiří DVORSKÝ, Karel NÝVLT, Petra NÝVLTOVÁ-FRIEBELOVÁ, Monika KEJZLAROVÁ-FRIEBELOVÁ

2x Leo ŠTĚPÁNSKÝ, Martin TEJCHMAN, Tomáš VAŠATA, Zdeněk HARTIG, Radek PROKEŠ, Břetislav PÁV, Jaroslav KULHÁNEK, Radek MICHLÍK



1x Petr VEČEŘ, Jan MELICHAR, Petr JUST, Daniel BROŽ, Alena KORTYŠOVÁ, Ladislav MALÝ, Jaroslav NEHYBA, Roman TOMÁŠEK, Lenka JAROŠOVÁ, Petr ANTOŠ, Michal BORSKÝ, Michaela BEJROVÁ, Lukáš SELINGER, Roman SLAWISH, Lukáš HARTIG, Rostislav PÁV, Pavel SCHELLE, Pavel KUŘITKA, Martin STANĚK, Tomáš BREJCHA, Jiří POSLT, Jiří VERBÍŘ, Jana BROŽKOVÁ, Ondřej BOROVEC, Ondřej ŠŤASTNÝ, Martin SKALA, Pavel JIŘÍČEK, Michal HAGER, Jakub HRDÝ, Martin KLUČKA, Lukáš ONDERKA, Jan VESELÝ, Lucie RAISOVÁ, Lukáš VRŤÁTKO, Dominik MACH, Jan ŠTĚPÁNSKÝ, Adam ŠTĚPÁNSKÝ, Hugo ZAPADLO, Petr JIŘÍČEK