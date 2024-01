Oficiální webový účet basketbalového klubu Kara Trutnov označil svůj krok krátce po vstupu do nového roku zemětřesením. A není daleko od pravdy. Vždyť sestavu ženského celku hrajícího nejvyšší domácí soutěž během sváteční pauzy opustily všechny zámořské hráčky, v týmu jsou teď navíc nové tváře.

Trenér trutnovských basketbalistek Richard Kucsa po vánočních svátcích našel v kabině výrazně obměněný kádr svých svěřenkyň. | Foto: Jan Bartoš

Kara Trutnov do nového roku v Chance Ženské basketbalové lize vstoupí s velkými personálními změnami. Vedení klubu přes určitou nespokojenost s výsledky, herním projevem a atmosférou v týmu podrželo i do dalších týdnů trenérskou dvojici Richard Kucsa, Ivana Jalčová. V trutnovském kádru ale došlo k velké obměně. Hned několik hráček v týmu skončilo, nové naopak přišly. V tabulce Chance ŽBL se Trutnov dělí o 8. a 9. místo s Ostravou, když z jedenácti zápasů vyhrál pouhé dva.

První utkání v novém roce sehraje Kara už v pátek 5. ledna v 18.30, když doma ve sportovní hale při ZŠ Komenského přivítá BLK Slavia Praha. Následně hned v úterý 9. ledna opět doma ve čtvrtfinále Českého poháru vyzve KP TANY Brno (19.00).

Končí zámořské trio

Už před začátkem sezony nebo v jejím průběhu skončily ze zdravotních, osobních či studijních důvodů Adéla Vítová, Tereza Gotvaldová, Markéta Šmahelová a Barbora Keliarová. Ve druhé polovině ročníku pak již navíc nebude v trutnovském dresu pokračovat ani jedna z trojice zámořských hráček Kyah Proctorová, Dasia Evansová a Rashida Timbillaová. Novými tvářemi jsou bulharská rozehrávačka Karina Konstantinovová, Američanka Devon Brookshireová a Slovenka Dominika Rusiňáková.

Nové logo ženského týmuZdroj: bktrutnov.czJako první se klub rozloučil s Američankou Dasiou Evansovou. „Dasia přišla do týmu v těžkou chvíli těsně před začátkem ligy a v několika utkáních nám pomohla. Její výkonnost a celkový přínos pro tým ale neodpovídaly vynaloženým prostředkům. Navíc věříme, že na její pozici mohou dostat více prostoru mladé české hráčky. Z těchto důvodů jsme se už po prosincovém zápase se Slovankou korektně domluvili na ukončení spolupráce,“ vyjádřil se k působení šestadvacetileté křídelnice manažer trutnovského týmu Petr Kapitulčin.

Další dvě změny přišly během vánoční přestávky. Z ní se do Evropy již nevrátí americká rozehrávačka Kyah Proctorová, ani kanadská pivotka Rashida Timbillaová.

„Kyah nás v některých zápasech bodově podržela a v tomto ohledu nebude snadné ji nahradit. Na druhou stranu její výkonnost nebyla stabilní, v obraně sbírala spoustu faulů a často byla její hra příliš individualistická. Zároveň nebyla v poslední době plně koncentrovaná na basketbal s ohledem na určité rodinné problémy. Obě strany se tak na návrh hráčky domluvily na ukončení spolupráce, přičemž je možné, že Kyah dokonce ukončí basketbalovou kariéru,“ vysvětlil situaci s odchodem nejlepší střelkyně týmu Petr Kapitulčin.

Pouze na pět utkání se omezilo působení Rashidy Timbillaová. „Přišla na rychlou výpomoc po konci Whisper Fisher. Dohodli jsme se na spolupráci do Vánoc s tím, že si následně vyhodnotíme přínos Rashidy a také zhodnotíme jaká je její fyzická připravenost po nedávném zranění. Těsně před zápasem proti USK nás hráčka požádala o uvolnění, jelikož její fyzická a hlavně zdravotní připravenost není adekvátní kvalitám a rychlosti české ligy. Rozhodli jsme se, i s ohledem na její zdravotní stav, že hráčce umožníme odejít. Rashida si následně o vánoční přestávce za svou novou destinaci vybrala mnohem méně náročnou mongolskou ligu,“ uvedl trutnovský manažer.

Manažer posily uvítal

Devon Brookshireová v minulé sezoně působila ve švédském Högsbo, australském Nunawadingu a německém Saarlouis.Zdroj: BK Loko TrutnovS ohledem na vícenásobné odchody hráček bylo nutné tým samozřejmě také posílit. Na pozici podkošové hráčky přichází do Trutnova 190 cm vysoká, 29letá americká podkošová hráčka Devon Brookshireová. Kalifornská rodačka procestovala s basketbalem kus světa. Loni působila ve švédském Högsbo, australském Nunawadingu a německém Saarlouis. „Na trhu je v průběhu sezóny logicky jen velice omezený počet hráček. Já ale přesto věřím, že nově angažovaná Devon bude schopná na pozici podkošové hráčky Rashidu nahradit a možná jí i v některých herních činnostech předčit,“ řekl Kapitulčin.

Další novou tváří je 24letá bulharská reprezentační rozehrávačka Karina Konstantinova (168 cm), která naposledy působila na Islandu. Za Bulharsko nastoupila i v listopadových utkáních kvalifikace mistrovství Evropy proti Slovinsku a Finsku a zaznamenala v nich 19 bodů. „Je to ještě relativně mladá hráčka a Chance ŽBL bude nejprestižnější ligovou soutěží v její dosavadní kariéře. Jde o trochu jiný typ hráčky, než byla Kyah Proctor, přesto věříme, že Karina prokáže jak svůj potenciál i zkušenosti z bulharské reprezentace a bude naší oporou v těžkých ligových bojích,“ dodal Petr Kapitulčin.

Karina Konstantinova má zkušenosti i s bulharskou reprezentací.Zdroj: www.visir.is

Soupisku týmu doplní ještě další hráčky. Na třítýdenní výpomoc, která se v případě spokojenosti trutnovského vedení může prodloužit na smlouvu do konce sezony, přichází slovenská hráčka Dominika Rusiňáková (29 let, 183 cm), která dříve v české lize hrála za Slavii, na rodném Slovensku působila v Ružomberku a Piešťanech, kde v minulé sezoně získala mistrovský titul. Jedná se o rychlou reakci na zdravotní problémy některých hráček základní rotace. K týmu se připojily také další juniorky Lenka Křivská a Viktorie Kulichová, některé tréninky s ženským A týmem absolvují i další juniorky.

„Od změn si slibujeme samozřejmě lepší výsledky, ale také lepší atmosféru v týmu. Věřím, že nové cizinky budou týmovější, částečně i kvůli tomu jsme angažovali v této fázi soutěže jen jednu Američanku. Naším cílem zůstává i přes posilování soupeřů postup do play off,“ zdůraznil manažer Kary Trutnov.

Trenér Kary Trutnov Richard Kucsa k novinkám v týmu uvedl: „Devon Brookshire i Dominika Rusiňáková jsou hráčky, které budou patřit mezi nejzkušenější v týmu. Tyto jejich zkušenosti z ostatních odehraných sezon budeme v nadcházejícím období potřebovat. Obě svým příchodem vyztuží naši sílu na pozicích vyšších hráček, kde nám vznikla vlivem zranění a odchodů hráček velká mezera.

Devětadvacetiletá Dominika Rusiňáková v české lize hrála již za Slavii, na rodném Slovensku působila v Ružomberku a Piešťanech, kde v minulé sezoně získala mistrovský titul.Zdroj: www.piestanskecajky.sk

Karina Konstantinova má navzdory ještě stále mladému věku za sebou už nějaké sezony v zahraničí a roli legionářky má tedy vyzkoušenou. Jejím příchodem jsme získali v prvé řadě rozehrávačku, která umí hrát velmi aktivně v útoku i obraně, stejně tak zvýší naši sílu na perimetru.

Jsem rád, že klub zareagoval na vzniklou situaci v družstvu a doufám, že nové hráčky co nejrychleji zapadnou lidsky i herně do našeho kolektivu a podaří se jim v co největší míře ukázat svoje kvality.”

Aktuální soupiska Kary Trutnov

Veronika Borsová (R/K, 2003), Devon Brookshireová (P, 1994), Aneta Finková (R, 2002), Michaela Gaislerová (K, 1997), Karina Konstantinova (R, 1999), Tereza Králová (K, 2001), Lenka Křivská (R/K, 2006), Viktorie Kulichová (K, 2006), Eliška Linhartová (P, 2003), Tereza Plašilová (R/K 2006), Sara Rokkanenová (K, 1996), Dominika Rusiňáková (K/P, 1994), Tereza Strýčková (K/P, 2006)