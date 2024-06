The Offspring, Avril Lavigne, The Prodigy a další hudební velikáni vystoupí na jednom z největších a nejstarších tuzemských festivalů. Areál s názvem Park 360 v Hradci Králové čeká během Rock for People rekordní návštěvnost, kterou by měl ale překonat hned v červenci dvojkoncert další velké hvězdy – zpěváka Eda Sheerana. Za oběma událostmi stojí Michal Thomes, spoluzakladatel a ředitel festivalu Rock for People. V pořadu Byznys kafe prozradil nejen aktuální informace k právě startujícímu festivalu, ale i další zajímavosti ze zákulisí těchto akcí a koncertů.

Michal Thomes (vlevo), spoluzakladatel a ředitel festivalu Rock for People, byla hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek

Od středy 12. do soboty 15. června bude Park 360 patřit jednomu z našich nejznámějších letních festivalů Rock for People. „Jako festival s téměř třicetiletou tradicí máme hodně návštěvníků, kteří k nám jezdí opakovaně, a já si vždy užívám tu atmosféru, jak tady lidé prožívají společně hudbu, kulturu, zábavu a jak se chovají jeden k druhému,“ těší se těsně před startem festivalu jeho spoluzakladatel a ředitel Michal Thomes.

Pořádání festivalů podle něj není úplně nejjistější byznys, protože ho ovlivňuje mnoho vnějších faktorů, které nelze vždy dostat pod kontrolu, jako třeba počasí. Čím větší a lepší je ale příprava, tím je podle něj větší šance, že se podaří zvládnout i nečekané situace. A jak náročné je získat do programu festivalu hvězdy, jakou jsou The Offspring nebo Avril Lavigne?

Rozpočet vyšplhal na 200 milionů

„Tím, že máme dlouholetou tradici, je to pro nás trochu jednodušší, protože agenti, kteří se o kapely starají, už o nás dobře vědí. Máme dlouholeté spolupráce s agenturami, které zastupují umělce, a hodně z těch umělců už někdy v minulosti na Rock for People hrálo. A pak na nás dávají reference, že jsme se o ně hezky postarali a že bylo všechno v pořádku jak ze strany kvality aparatury, tak kvality šaten či občerstvení. Zkrátka o nás vědí, že jsme standardním evropským festivalem, kam se nemusí bát svého umělce poslat,“ vysvětluje dále Michal Thomes.

Rock for People má letos přibližně 200milionový rozpočet, přes polovinu z této částky jde na program akce. Pořádání takového festivalu se tedy neobejde bez silných a stabilních sponzorů, ale ani bez přízně fanoušků, kteří si jednak kupují vstupenky, jednak pak utrácejí i za další doplňkové služby, jako jsou parkování, kempování nebo prodej občerstvení. A návštěvníků by letos mělo být na festivalu ještě více než loni, kdy ho navštívilo rekordních 37 tisíc lidí.

Kapacitu areálu otestuje Ed Sheeran

„Ten loňský rekord bude překonán – v letošním roce to pro nás bude další mezník v návštěvnosti, kterého dosáhneme. To znamená, že budeme na kapacitě areálu, která je 40 tisíc návštěvníků,“ říká dále v Byznys kafe ředitel Rock for People a vysvětluje, že si loni v areálu Park 360 pronajali dalších asi 25 hektarů plochy, které jsou k pořádání velkých akcí potřeba. Další zkouškou kapacity areálu budou dva červencové koncerty Eda Sheerana.

„Park 360 je teď největší eventový prostor v České republice, kde lze pořádat akce od malého počtu – třeba jen pro padesát lidí – až po šedesátitisícové akce do budoucna. Ty možnosti tohoto areálu jsou opravdu velké. Ale provoz takového areálu je finančně náročná záležitost, což nejde zvládnout s jedním festivalem. Naší snahou proto je, aby se areál využíval více. A dvojkoncert Eda Sheerana je další vývojový krok, jak jde tento areál využít. I pro nás to bude velká premiéra, protože pořádat takový koncert má přece jenom jiná specifika než organizace festivalu,“ přibližuje Thomes s tím, že první vystoupení britského zpěváka už je vyprodané, ale na to druhé se ještě dají koupit lístky.

Festivaly jsou něco jako kreativní průmysl

A jak jsou na tom na prahu hlavní sezony další letní festivaly Česku? I to přiblížil Michal Thomes, který je zároveň předsedou tuzemské festivalové asociace Festas, jež sdružuje důležité organizátory těchto akcí. „Festivaly jsou něco jako kreativní průmysl, proto jsme v roce 2018 založili asociaci Festas a daří se nám dosahovat mnoha pozitivních výsledků pro celou oblast. V tuto chvíli řešíme společně třeba zaměstnávání brigádníků, kde došlo ke změnám podmínek, což poměrně negativně postihuje téměř všechny pořadatele,“ říká Michal Thomes.

Další věc, se kterou se potýkají všechny festivaly, je podle něj zdražení energií, ale i potravin, což se promítá do vyšších cen. Pobyt na festivalu je tak pro návštěvníky, co se týče výdajů, taková „malá dovolená“. „Snažíme se držet ceny v rozumné míře – srovnatelně velké festivaly s podobnými jmény v Rakousku nebo v Německu mají dvojnásobné vstupné, pivo je tam několikanásobně dražší. Takže si pořád myslím, že na tom nejsme špatně a že kdo chce vidět na jednom místě jako velké množství kvalitní kultury, tak to má u nás dostupné za dobré peníze,“ konstatuje ještě Thomes.

V závěrem rozhovoru pro Byznys kafe ještě přibližuje, jaké má další festivalové plány a jak vidí příští – jubilejní třicátý ročník Rock for People. „Chceme toto výročí náležitě oslavit. V tuhle chvíli jsme už poměrně daleko ve vyjednávání zajímavých jmen a velkých hvězd právě pro náš jubilejní ročník, ale ještě nemůžu nic prozrazovat ani naznačovat. Ale bude to velký!“ nastiňuje ředitel Rock for People.

Závěrem pak ještě prozrazuje, že jeho zatím nesplněným snem je přivézt do festivalového areálu v Hradci Králové skupinu System of a Down, která ale koncertuje velmi málo a je finančně i logisticky náročné její vystoupení získat.

Jak náročné jsou přípravy Rock for People? V čem je jiná organizace koncertů Eda Sheerana? Jak těžké bylo přivézt britského zpěváka do Hradce Králové? Také to a další zajímavosti prozradil Michal Thomes v pořadu Byznys kafe.