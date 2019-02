KRÁLOVEHRADECKO - Včera krátce po půlnoci vyrazili na cestu zpět do Česka klienti cestovní kanceláře Luna Tour z Trutnova, jejíž autobus s nimi v neděli kolem třetí hodiny ranní havaroval v Srbsku mezi městy Niš a Jagodina, 200 kilometrů jižně od Bělehradu.

Nehoda stála život řidiče autobusu a vyžádala si také zranění šestnácti pasažérů.

Chyba řidiče? To ukáže šetření



Majitel cestovní kanceláře Luboš Šorm prozatím nezná podrobné příčiny nehody. Srbská policie by případ měla v nejbližší době uzavřít a výsledky svého šetření předat tamnímu soudu. „Nechci nijak předjímat, ale možné je i to, že kamion, do kterého řidič narazil, byl špatně, a nebo vůbec nebyl osvětlen. To je na srbských silnicích běžný jev,“ řekl Deníku Luboš Šorm a dodal, že se jednalo o velmi zkušeného řidiče autobusu, jenž danou trasu jezdil již třetím rokem.

Jiné závěry mělo včera k dispozici české ministerstvo zahraničních věcí z oficiálních zdrojů z místa nehody. „Podle předběžného šetření srbské policie bylo příčinou dopravní nehody nedodržení vzdálenosti,“ uvedla jeho mluvčí Zuzana Zapletalová.



Přepravu turistů zajišťuje pro cestovní kancelář Luna Tour smluvní partner. Podle Šorma oba řidiči dodržovali pravidelné přestávky a střídali se v řízení. „Myslím, že vyloučit můžeme i technickou závadu na autobusu, který byl starý čtyři roky,“ upřesnil. Právě se stářím autobusů a s tím spojeným špatným technickým stavem se potýká řada českých dopravců.