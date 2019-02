Dřevěnice - Důvěřivosti starších manželů využili v neděli 20. ledna v dopoledních hodinách dva podvodníci. Muž a žena si zde vybrali pro své nekalé jednání rodinný domek, u kterého zazvonili, a pak už jen čekali na svoji potenciální oběť.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Otevřít jim přišla devětašedesátiletá majitelka domu, které hned sdělili, že jí nesou přeplatek za elektřinu ve výši 1000 korun. A jak to v takových případech bývá, měli pouze pětitisícovou bankovku, na kterou chtěli vrátit 4 tisíce korun.



V tu chvíli se žena dopustila největší chyby, neboť oba pozvala dovnitř. Pak už vše probíhalo podle předem stanoveného scénáře. Seniorka odešla do ložnice pro peníze, a jakmile jim vrátila požadovanou částku, oba chvatně z domu odešli. Chvíli po jejich odchodu manželé zjistili, že jsou dveře u ložnice zamčené a navíc že postrádají klíč.

Celoživotní úspory pryč

A to ještě netušili, že je povedená dvojice okradla o celoživotní úspory, o 93 tisíc korun. To zjistili až poté, co se dostali dovnitř. K popisu podvodníků uvedli, že oba byli ve věku kolem 30 let, žena měla na hlavě šátek a na sobě kabátek s červenými pruhy.



Muž měl hnědé kaštanové vlasy a oblečen byl do tmavé bundy. Policie tímto žádá občany, kteří by mohli k uvedeným osobám podat jakoukoliv informaci, aby tak učinili na linku 158 nebo přímo na telefonní číslo 974 533 651.