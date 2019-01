Hradec Králové - Stejně jako úvodní část hlavního líčení s bývalým sbormistrem dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumilem Kulínským, které začalo letos 29. října u krajského soudu, i včerejší pokračování procesu ovlivnila neúčast svědkyň.

Pokračování hlavního líčení u Krajského soudu v Hradci Králové s obžalovaným sbormistrem Bambini di Praga Bohumilem Kulínským. | Foto: DENÍK/David Taneček

Stejně jako úvodní část hlavního líčení s bývalým sbormistrem dětského sboru Bambini di Praga Bohumilem Kulínským, které začalo letos 29. října, i včerejší pokračování odročeného procesu u hradeckého krajského soudu ovlivnila neúčast předvolaných svědkyň.

Z osmi sboristek přišly jen dvě



Kulínský čelí obžalobě ze 47 případů pohlavního zneužívání nezletilých sboristek v letech 1984 až 2004. Se šesti dívkami měl mít pohlavní styk, obviněn je i z ohrožování mravní výchovy mládeže a trestného činu útisku. Včera dopoledne mělo vypovídat osm bývalých sboristek, avšak k soudu se včera dostavily jen dvě dívky.



„Se sestřenicí jsem na soustředění v Pasekách nad Jizerou šla do sauny. Kulínský nás vyzval, abychom si sundaly plavky. Brala jsem to jako veliký nátlak,“ uvedla u soudu svědkyně, která byla v pražském sboru tři roky, a to do svých osmnácti let.

Opilý sbormistr osáhaval dívky



Vzpomněla si rovněž na případ, kdy opilý Kulínský na soustředění sboru v Pasekách vstoupil nečekaně v noci do pokoje, kde spala s dalšími čtyřmi dívkami. „Předstíraly jsme, že spíme. Když jsem otevřela oči, viděla jsem, že se pan Kulíský shýbá nad Marikou a rukou ji držel tak, aby se dotýkal přes kalhotky jejího přirození. Když odešel, viděla jsem, že se Marika rozbrečela a šla do koupelny,“ uvedla v síni krajského soudu.

Svědkyně: Byl to dril a stres



Na dotaz předsedy senátu, jak hodnotí atmosféru, která tehdy panovala ve sboru Banbini di Praga, dívka řekla: “Rozhodně to byl dril, atmosféra byla stresující.“ Stejně tak další svědkyně, která byla členkou dětského sboru od svých čtyř do deseti let, u včerejšího soudu uvedla, že byla Bohumilem Kulínským vyzývána k saunování bez plavek. „Pustil hudbu a řekl, abychom tancovaly nahaté,“ řekla. „Na další soustředění jsem od té doby nechtěla jet, nebylo mi to příjemné,“ dodala dívka.