TRUTNOV - Líčení, ve kterém čelí obvinění z několika trestných činů trojice mladíků, bylo za účelem výslechu dalších svědků odročeno na 29. říjen.

Okresní soud případ, k němuž mělo dojít minulý rok ve Svobodě nad Úpou, začal projednávat začátkem týdne. Obžaloba mladíky s vyholenými hlavami viní z toho, že loni 14. října napadli Romy v Bowling baru budovy Měšťanského domu ve Svobodě nad Úpou.

Urážky padaly z obou stran

Trojice ve složení Kamil Bažant, Petr Myšák a Lukáš Pivka přistoupila ke skupině sedících Romů. Podle svědků byli mladíci oblečeni do maskáčových kalhot, měli bundy bokmbery a v lokálu se chovali jako skinheadi. Jako první začal Romy napadat Bažant, a to údajnými slovy: „Co vy černý huby, co tady děláte, dostali jsme echo, že se tady roztahujete.“

Pak přišly údery pěstí s kovovými boxery na prstech. Důchodce Jan Baláž přišel o dva zuby a měl podvrtnutou krční páteř, jeho syn měl rozbitou hlavu a také další Romové utrpěli pohmožděniny. Bitka podle svědků trvala jen několik minut a Petr Myšák jí přihlížel s basedallovou pálkou v ruce. Incident měl pak on ukončit slovy: „To stačí, jdeme pryč.“ U úterního soudu se obvinění k činům přiznali. Nadávky i násilí však podle nich byly v hospodě oboustranné.

Volala barmanka, Romů se bála

Myšák baseballovou pálku, kterou měl mít s sebou, označil při své svědecké výpovědi za „takovou tyčku“, kterou si vzal s sebou údajně proto, že napadení od Romů mladíci očekávali. Do Bowling baru přijeli proto, že je požádala o pomoc barmanka Radka Benešová, která měla s kolegyní Kateřinou z Romů strach.

Podle obsluhy byli hosté hluční, nepříjemní a bez svolení zapínali televizi. Benešová zavolala kamarádovi Pivkovi. „Žaloba mladíky viní z ublížení na zdraví, výtržnictví a Kamila Bažanta navíc z trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,“ řekl místopředseda Okresního soudu Vladimír Řezníček, který případ soudí. Konflikt ve svobodském baru neskončil.

Připomeňme, že po odchodu účastníků loňské šarvátky zhruba padesátka Romů vyzbrojená tyčemi zaútočila v Horním Starém Městě na auto, v němž měli být obžalovaní. Možný incident ukončil až výstřel z policejní pistole. To však není předmětem probíhajícího líčení.