Letos máme výhodu v tom, že pohonné hmoty vyráběné z ropy jsou nebývale levné. Na cestovních nákladech za palivo tedy ušetříme. Spořit bychom ovšem neměli na investicích do údržby vozů. Zejména těch, které už nám slouží více let.

To, že se jednou za rok mění motorový olej a filtr a dvakrát ročně pneumatiky (letní za zimní a naopak), ví asi každý. Už jen málokdo si je ale vědom toho, že stejně často, tedy minimálně po každé zimě je zapotřebí vyměnit gumičky stěračů čelního okna.

Zejména by tak měli činit všichni, kteří neparkují v garáži a nejednou je za mrazu odírali o zbytky ledu na nedokonale oškrábaném skle. Jedná se o náklad ve výši desítek až maximálně několik stovek korun. Podle návodu zvládne výměnu každý jen trochu manuálně zručný jedinec.

Experti také doporučují minimálně jednou ročně vyměnit kabinový filtr. O jeho existenci sice málokdo ví, ale pokud se několik let nekoupí nový, začnou se dřív nebo později z vnitřní strany rosit skla ve voze. Navíc se ze zaneseného filtru mohou do prostoru pro cestující dostávat i nejrůznější mikroorganismy.

Filtr na nečistoty

A to si žádný alergik nepřeje. Dobře fungující filtr zvládne ze vzduchu nasávaném do vozu zachytit veškeré nečistoty, včetně třeba pylů. Kromě klasických existují rovněž filtry s aktivním uhlím. Ty pak umí neutralizovat i skutečně jedovaté látky v ovzduší, například oxidy dusíku.

Filtry pro běžné typy aut stojí obvykle kolem tří až čtyř set korun a výměna opět není moc složitá. Pro tento díl bývá obvykle vyčleněno místo ve spodní části palubní desky.

Nejčastěji je to v prostoru před řidičovým spolujezdcem. Šikovní jedinci výměnu zvládnou během několika minut. Jen je třeba počítat s tím, že se budete muset pořádně ohnout. Také byste si měli připravit nějaké světlo (postačí to z mobilu), neboť je zde pořádně temno.

Květen až září jsou v našich končinách měsíce, kdy si velká část z nás ochlazuje interiér pomocí klimatizace. Ani ta nemá samozřejmě neomezenou životnost. Odborníci udávají, že každý rok vyprchá z klimatizačního okruhu kolem deseti procent náplně. Kvůli doplnění chladicího média, kontrole okruhu a kompresoru je tak vhodné zamířit do specializovaného servisu alespoň jednou za dva roky.

Na letní sezonu rozhodně doporučujeme opatřit si i kvalitní směs do ostřikovačů. Jen taková totiž dokáže smýt z čelního skla zbytky hmyzu. Byť je ho v naší přírodě méně a méně.

Jak ještě ušetřit pohonné hmoty

Zatímco před rokem jsme byli rádi, když jsme si koupili za stokorunu tři litry benzinu, dnes za stejný obnos doplníme do nádrže litry čtyři. Přesto je zbytečné utrácet za ujeté kilometry více, než je nutné. Jak na to? Zkuste naše tipy:

1. Nevozte zbytečný náklad – už Henry Ford, zakladatel slavné automobilky, říkal, že hmotnost je největším nepřítelem automobilů. S tím souvisí také aerodynamický odpor. Ten zvyšují například držáky jízdních kol na střeše. Nebuďte tedy líní je po víkendovém výletu odmontovat. Zvláště, když víte, že je znovu použijete nejdříve příští víkend.

2. Poslouchejte rádce řazení. Většina současných vozů ukazuje šipkami na přístrojovém ukazateli okamžik, kdy je vhodné změnit převodový stupeň nahoru či dolů. Jen tak bude motor pracovat vždy v optimálním režimu a tudíž s nižší spotřebou

3. Jezděte plynule. Když vidíte, že na konci rovinky je značka signalizující začátek obce, sundejte včas nohu z plynu a k této ceduli dojeďte setrvačností.

4. Vypněte spotřebiče. Opomenuté vyhřívání sedačky spolujezdce či příliš dlouho a na hodně nízkou teplotu nastavená klimatizace zatěžují motor a zvyšují spotřebu.

5. Udržujte správný tlak v pneumatikách. Podhuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu a samy se ve větší míře opotřebovávají. Díky kontrole a dofukování alespoň jednou měsíčně tak ušetříte hned na dvou místech.

Česko autem

Komentář Radka Pecáka

Zdroj: DeníkV minulých letech jsem se obvykle seznamoval s jízdními i dalšími vlastnostmi nových typů aut především na zahraničních prezentacích. Ty se nyní nekonají, a tak jsem měl více příležitostí testovat na domácích silnicích. Dostal jsem se přitom i na místa, která jsem dosud neznal. Je až neskutečné, kolik krásných lokalit se v naší poměrně malé zemi nachází.

A je spousta těch, kterých se vůbec nedotkla komerce. Znamená to sice, že obvykle musíte nechat auto zaparkované jeden či dva kilometr od nich a zbytek dojít pěšky, a navíc tam na vás nebude čekat žádný stánek s hranolky a párky v rohlíku, ale stojí to za to.

Navštívil jsem tak například hradní zříceniny Helfenburg u Úštěku, Borotín v jižních Čechách nebo Kumburk. Může se na ně zadarmo a klidně brzy ráno nebo v pozdním večeru, neboť zavírací hodiny neexistují.

Vždy jsem obdivoval zapálenost nadšenců, kteří se starají o to, aby dále nechátraly, zajišťují bezpečnost chodníků a vyhlídek a za normálních časů připravují také řadu zajímavých akcí.

Při cestě tam i zpět si zkuste zase jednou užít řízení. Vždyť auta vznikla právě kvůli tomu, aby dávala lidem pocit svobody a možnost vydat se tam, kam je zrovna srdce táhne.